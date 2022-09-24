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共和黨跨州遣送移民 民眾反感 僅1/3支持

編譯周芳苑／綜合23日電

路透/益普索(Reuters/Ipsos)23日公布的民調顯示，全美僅三分之一民眾支持共和黨籍州長以航班或巴士將移民送往他州，包括半數共和黨和六分之一民主黨人；這表示共和黨南方州州長致力將移民北送恐令選民反感，不如預期。

可能參選2024年總統的佛州州長德桑提斯等共和黨領導人認為，其移民政策及提案將激勵核心支持者在11月8日期中選舉中投共和黨候選人一票，藉此重拾國會主控權。

民調顯示，受訪者在移民議題上意見嚴重分歧，即使同一政黨內也是如此；僅約半數民主黨受訪者同意放寬移民，共和黨人高達五分之四不同意。

近幾個月來，共和黨籍州長大肆宣稱將數千名移民以搭巴士或搭機方式送往民主黨主政地區，共和黨受訪者中，53% 支持、29%反對，民主黨則是16%支持、55%反對， 整體是29%支持、40%反對。

德州共和黨籍州長艾伯特(Greg Abbott)11 月將競選連任， 4月約遣送1萬1500名移民到華盛頓、紐約和芝加哥，同為共和黨籍的亞利桑納州州長杜希(Doug Ducey)遣送1800多名移民到華盛頓。

在路透/益普索民調中，45% 受訪者(包括 63% 民主黨和 31% 共和黨人士)認為，州長運送移民是非法販運。

這項民意調查透過網路進行，共1005名成人回應。

共和黨 移民 民主黨

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