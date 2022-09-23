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伊州25人涉詐領紓困金 15人被捕

編譯周芳苑／綜合22日電

伊利諾伊州當局表示，該州數十人被控以詐領新冠疫情企業紓困金，甚至有重罪受刑人使用紓困金繳納保釋金出獄。

伊州喬利埃特(Joliet)警察局長埃文斯(William Evans)說，至少25人涉及詐欺，這些人並未經營事業卻支領給小企業的「薪資保護計畫」(Paycheck Protection Program)支票。

截至本月20日已有15名被告被捕，官員稱，他們都面臨電匯詐欺、盜竊和貸款詐欺等控罪。

埃文斯說，每筆詐欺貸款介於1萬9000至2萬元之間，總計讓納稅人損失50萬元以上。

調查人員發現，有些被告是芝加哥郊區喬利埃特威爾郡監獄(Will County Jail)的重罪囚犯，透過疫情紓困計畫申請貸款獲准，用這筆錢支付保釋金出獄。

埃文斯說，其中有些被告用監獄電話完成PPP貸款詐欺作業，收到貸款後幾天就被保釋。

喬利埃特警探基爾戈(James Kilgore)表示，調查人員取得銀行紀錄，發現一些人確實用這筆錢為其所犯重罪案保釋。

國土安全部、勞工部督察長辦公室和威爾郡的州檢察官辦公室(Will County State's Attorney's office)也參與調查。

去年在新冠疫情期間政府對小企業提供緊急貸款，這項新增列的疫情救濟項目被認為有浪費、詐欺或管理不善等風險。聯邦特勤局(US Secret Service)8月表示，已追回2億8600萬元被詐領的疫情救濟貸款，並退還給中小企業署(Small Business Administration，SBA)。

國安部主管費茲傑羅(Sean Fitzgerald)日前在喬利埃特舉辦的記者會上說，疫情救濟金詐領就跟像流行病一樣，絕對是無處不在。

貸款 疫情 詐欺

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