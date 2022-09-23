勞工部報告：疫情失業救濟詐欺 恐達456億元

勞工部督察長公布報告顯示，疫情期間失業福利計畫的詐欺金額可能達456億元，包括利用死人的社安號等騙取聯邦救濟。(Getty Images)

勞工部 督察長22日公布報告顯示，疫情 期間失業救濟計畫的詐欺 金額可能高達456億元，包括利用死人的社安號和囚犯身分騙取聯邦救濟，追討詐欺款和懲治詐欺犯是政府面臨的艱巨任務。

川普政府時期於2020年開始的失業救濟計畫，在疫情爆發的前五個月每周為5700多萬戶家庭提供援助，但這一計畫很快成為犯罪分子的詐欺目標；他們在許多州使用可疑和無法追蹤的電郵申請失業救濟，包括利用20萬5000多個死人的社安號以及沒有資格申請福利的囚犯的身分。

勞工部督察長辦公室自疫情爆發以來，針對失業救濟詐欺啟動了19萬件調查，1000餘人遭控罪。

勞工部督察長的審計報告指出，聯邦政府兩年前批准的5兆元紓困計畫是為了避免經濟崩潰，但很快面臨廣泛的挑戰，包括浪費、詐欺和濫用。聯邦檢方本周對47名被告提出控告，指他們詐欺幫助貧困兒童的免費食品計畫，其中的「養活我們的未來」(Feeding Our Future)組織詐欺了2億5000多萬元，司法部認為是疫情爆發以來最大的詐欺案。

聯邦調查人員還指出，替中小企業紓困的1兆元疫情貸款和贈款也成為詐欺目標，許多紓困金的使用與疫情無關，共和黨的州長將一項3500億元計畫的資金用於減稅和取締無證移民的政治議題。

國會2020年開始擴大失業福利的規模，一度為失業者每周多發600元補助，引來的大量申請導致各州勞工部門不堪重負並造成混亂，為犯罪分子打開詐欺之門，利用竊來的身分申請福利。勞工部督察長特恩納(Larry Turner)說：「犯罪分子盯上了失業救濟的數千億元紓困金，促使詐欺和不當領取創下歷史新高。」

特恩納3月在國會作證時說，失業救濟的詐欺和不當付款的金額可能高達1630億元。

國會參院財政委員會主席魏登(Ron Wyden)22日表示，失業救濟體系需全面改革，以防止詐欺。