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墮胎禁令生效一周 印州法官下令阻止：違反州憲

記者胡玉立／綜合報導
在印第安納州墮胎禁令新法生效一周後，該州法官暫阻執行該禁令。圖為州議會8月表決墮胎禁令法案時，支持墮胎權民眾擠在議會走廊舉牌抗議。(美聯社)
在印第安納州墮胎禁令新法生效一周後，該州法官暫阻執行該禁令。圖為州議會8月表決墮胎禁令法案時，支持墮胎權民眾擠在議會走廊舉牌抗議。(美聯社)

在印第安納州墮胎禁令新法生效一周後，該州歐文郡(Owen County)法官漢隆(Kelsey Hanlon)22日下達禁制令，暫時阻止執行該州墮胎禁令，原因是墮胎診所經營者提訟狀稱，州憲法保護人民獲得醫療程序的機會，墮胎禁令違反州憲法。

漢隆寫道：「這種對個人自主權的重大限制，很有可能違反印第安納州憲法的自由保障」，漢隆要求靜候訟案審判；共和黨籍的州檢察長羅基塔(Todd Rokita)表示「打算上訴，繼續為印州生命權辯護」。

聯邦最高法院6月推翻羅訴韋德案(Roe v. Wade)，取消聯邦墮胎保護措施後，印州8月5日由共和黨主導的州議會批准墮胎禁令，並獲共和黨籍州長侯康安(Eric Holcomb)簽署；印州美國公民自由聯盟(The American Civil Liberties Union of Indiana，ACLU)代表墮胎診所於8月31日提訟。

印州ACLU法律主任福爾克(Ken Falk)19日向法官辯稱，印州憲法權利宣言包括「生命、自由和追求幸福」，其中包括隱私權和決定是否有孩子在內。

州檢察長辦公室表示，法院應支持墮胎禁令，州憲法沒有任何地方提到墮胎，印州自1835年以來一直禁止或嚴格監管墮胎。

印州原墮胎禁令禁止懷孕第20周後墮胎、第13周後嚴格限制墮胎；後來的更嚴格禁令允許以下例外：受精後10周前、因強姦或亂倫案墮胎、保護母親生命和身體健康、若胎兒被診斷出患有致命異常等。新法禁止墮胎診所提供任何墮胎護理，此類服務完全交給醫院或醫院門診手術中心。

參與訴訟的計劃生育(Planned Parenthood)診所和其他墮胎診所經營者聲明表示，這場鬥爭遠未結束。

印州禁令是在一名10歲強姦案受害者從鄰近俄亥俄州前往印州墮胎、引發政治風暴後發布。俄州「心跳法案」禁止任何女性懷孕六周後可測到胚胎心跳的情況下墮胎；俄州法官也已暫時阻止該法，至10月7日法庭聽證會舉行後再議。

全美有12個共和黨主政州禁止孕期任何時間墮胎；威斯康辛州診所已停止提供墮胎服務，喬治亞州禁止在可測到胎兒心臟活動時墮胎，佛羅里達州和猶他州則設定妊娠15周和18周後禁止墮胎。

墮胎 共和黨 俄亥俄州

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