車窗玻璃恐夾傷人 百萬輛特斯拉須更新軟體

特斯拉電動車窗玻璃可能夾傷人，約110萬輛車的車主11月5日起將收到軟體更新的通知，屆時只要用無線網路更新即可。(美聯社)

特斯拉電動車 窗玻璃可能夾傷人，約110萬輛車的車主11月5日起將收到軟體更新的通知，屆時只要用無線網路更新即可。

有用戶反映，特斯拉電動車窗碰到東西不會自動下降，或下降太慢，有造成傷害之虞，國家公路交通安全署(NHTSA)下令改善。

交安署22日說，特斯拉2017-22年出廠的部分3型、2021-21年Ｙ型和2021-22年Ｓ型和Ｘ型的車主，都會收到軟體更新通知。

交安署說，特斯拉本身未獲悉有任何因這問題導致車禍或傷害的事例。

特斯拉執行長馬斯克22日推文批評交安署，把這個問題描述得好像很嚴重，不得不下令召回。

他說，「(交安署)用詞過時且不精確。這不過是無線上網把軟體更新一下就可解決的小問題。就我們所知，沒有任何受傷事故」。

特斯拉的股票 當天下跌超過3％；今年迄今，特斯拉股票已跌幾乎五分之一。

特斯拉汽車廠５月也曾召回13萬輛，因為中央處理器有問題，有些功能無法出現在中央螢幕上。

４月也曾召回60萬輛，原因是車上的行人警告系統，聲音有時不太清楚。

上述兩個問題，特斯拉打算也用無線上網的方式，讓客戶自己更新軟體。