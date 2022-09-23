首位華裔女性 聯邦參院通過潘愉接DC巡迴上訴法院法官

華府特區聯邦地區法院華裔女法官潘愉，25日獲拜登總統提名出任華府特區聯邦巡迴上訴法院法官。(路透)

聯邦參院 20日表決通過華裔女法官潘愉(Florence Pan)接任華府特區 聯邦巡迴上訴法院法官的提名 ，她因此成為該法院的首位華裔法官，聯邦參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)稱讚潘愉創造歷史，表示作為首位勝任該職位的華裔法官，她的高素質和公正性對上訴法院尤為重要。

拜登總統今年5月提名潘愉接任最高法院大法官凱坦吉·傑克森(Ketanji Brown Jackson)在華府特區聯邦巡迴上訴法院留下的職缺，這也是拜登二度提名潘愉接替傑克森的位置。

潘愉2021年接任傑克森在華府特區聯邦地區法院的法官之位，當時傑克森成為上訴法院法官；今年傑克森成為聯邦最高法院大法官，潘愉又獲提名接任傑克森留下的上訴法院法官空缺，同時創造歷史，成為首位擔任該職位的華裔。

聯邦參院20日以52-42的表決結果通過潘愉的提名，此次表決正值參院民主黨人試圖在11月8日期中選舉前，盡可能多地任命拜登總統提名的人選，截至目前，聯邦參院已批准拜登提名的83名人選，其中大多數為女性和少數族裔，目的在於擴大聯邦法院和各政府機構的多元性。

華府特區聯邦巡迴上訴法院常被視為僅次於最高法院，因處理的案件多涉及政府決定和法規，複雜繁多。

潘愉的父母從台灣來美國讀研究所，並在此將她撫養成人；在被提名為聯邦法官之前，潘愉2009年至2011年擔任華盛頓特區上訴法院(D.C. Superior Court)法官，她畢業於史丹佛大學法學院，曾在聯邦司法部擔任聯邦檢察官和上訴律師。

最高法院將於10月3日啟動新庭期，這也將是首位非裔女大法官傑克森迎來的第一個庭期。