紐約名廚性侵 受害者拍成紀錄片首映

紐約名廚巴塔利。(美聯社)

紐約名廚巴塔利(Mario Batali)被控性侵 女性員工的多椿訴訟案這兩年逐一和解，但和解顯然不足以「了事」，一位與巴塔利和解的女性員工，決定在22日首映的紀錄片「巴塔利：超級明星廚師的隕落」(Batali: The Fall of a Superstar Chef)裡公開現身，細述巴塔利如何靠名廚身分保護，對女性大施魔掌並性侵得逞。

巴塔利7月才就兩椿波士頓女性提出的訴訟案達成和解，這些女性指控他2017年對她們毛手毛腳；與此同時，紐約警方調查的三起可能性侵案並未導致刑事指控，但2021年在紐約州 檢察長詹樂霞(Letitia James)出面下，巴塔利和他的前商業夥伴巴斯提亞尼許(Joe Bastianich)同意與20多名性騷擾 受害員工和解，支付和解金60萬元。

接受和解、現年43歲的德維吉莉絲(Eva DeVirgilis)在Discovery+串流平台22日首映的這部紀錄片裡，細述巴塔利如何對她性侵犯；她曾在巴塔利紐約市的格林威治村旗艦餐廳Babbo擔任全職員工，2018年曾在「60分鐘」節目中遮臉匿名受訪。

德維吉莉絲說，2005年6月3日巴塔利邀她在附近美食酒吧The Spotted Pig私宴，巴塔利是那裡的常客和投資者。她本以為會有多人參加，結果只有他們兩人。她被巴塔利不斷灌酒，於失去知覺時遭襲擊，次日上午在餐廳私人包廂地板上醒來。次日做出的醫院報告顯示，德維吉莉絲肋骨有瘀傷和多處擦傷，她告訴醫生她認為自己遭性侵犯，可能被下藥。

紐約時報報導，該紀錄片部分根據該報採訪報導拍攝而成；導演阿格紐(Singeli Agnew)表示，拍片期間她曾多次聯繫巴塔利和他的律師，但沒有回應。

德維吉莉絲向紐時表示，事發當時她26歲，在Babbo餐廳全職工作一年，白天管理預訂，晚上接待客人。她以前曾聽說巴塔利會在餐廳開下流笑話和評論女性身體，她覺得自己並不怕他，但她說：「我太天真了！我知道晚上不要穿過中央公園、不要一個人在樓梯間，卻不知道我應該在公共場合害怕我的百萬富翁名人老闆。」

回想遭遇，德維吉莉絲記得巴塔利把她抱在腿上用力親吻她，她在廁所裡嘔吐時，他在她身後徘徊。當她在地板上清醒過來時，一度以為自己在巴塔利的公寓裡，打開門才明白自己整晚都在餐廳裡。她說：「那是最令人不寒而慄的時刻，他完全沒有等我醒過來或確保我的安全。」

紐時指出，有幾名女性在同一包廂受到性騷擾，其中包括餐廳員工在內。The Spotted Pig店東弗里德曼(Ken Friedman)因涉嫌鼓勵工作場所騷擾模式，被紐約州罰款，2020年關閉餐廳。

醫院報告顯示，當天稍晚德維吉莉絲撥打強暴危機熱線，並赴西奈山醫院見了一名顧問，醫生為她開出強姦藥包；護士告訴她，看來好像有人硬張開了她的腿。