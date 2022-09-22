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NASA燃料管線又漏氫 登月火箭升空再延

記者張聲肇／綜合報導
太空總署人員21日練習填裝燃料到登月火箭上時，又發現氫燃料外洩。(美聯社)
太空總署人員21日練習填裝燃料到登月火箭上時，又發現氫燃料外洩。(美聯社)

美國太空總署(NASA)人員21日測試填裝燃料到登月火箭上時，又發現氫燃料外洩，馬上暫停將液態氫輸入火箭燃料箱；這已是8月底以來第三次燃料管線出問題。

8月底預定首度發射升空時，工程人員要處理氫外洩問題，偵測器也發現引擎冷卻過程出現錯誤，升空計畫只好作罷。9月3日第二次預定升空時，同樣有氫外洩問題，且漏得更嚴重，因而再度延後；這兩次都是填裝燃料時出現問題。

這次則是燃料輸送管和火箭之間的連接點有燃料漏出，約莫過了一小時，根據檢修手續把問題解決後，才恢復對這架「太空發射系統」(Space Launch System)火箭灌注液態燃料。

把大量超低溫液態氫或液態氧裝入火箭，需好幾個小時，這是第三度發射之前必經的手續。

第二次升空延後之後，工程人員將液態氫輸送管的密封材料換新，21日的測試目的就是要檢驗燃料外洩的問題是否已徹底解決，同時確認用新方法填裝燃料的效果。

甘迺迪太空中心負責地面系統的副主管帕森斯(Jeremy Parsons)說，工程人員已更改填裝火箭推進燃料的方法，盡量縮減過程中溫度和壓力變化。如果一切順利，太空總署打算本月27日再度進行阿提米斯計畫當中的火箭升空試飛。

總署官員仍在研究第二次升空漏氣的原因。工程人員認可能是為某個殘留物造成封口破裂或鬆動所致。

阿提米斯第一期任務是讓火箭載送奧利安號太空艙到月球軌道，之後讓太空人升空繞月，最後登月。

太空人 低溫 NASA

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