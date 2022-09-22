2退伍軍人赴烏戰 被俄俘後獲釋

兩名自願到烏克蘭與烏軍並肩作戰、後被俄羅斯支持的武裝力量俘虜的美國人德瑞克(右)和黃安迪(左)，現已獲釋。(美聯社)

兩名自願到烏克蘭 與烏軍並肩作戰，卻被俄羅斯 支持的武裝部隊俘虜的美國人現已獲釋，他們的家人21日說，兩人目前在美國駐沙烏地阿拉伯大使館的看護中。

德瑞克(Alexander Drueke)和黃安迪(Andy Huynh，音譯)都是阿拉巴馬州 的退伍軍人，他們今年6月在烏克蘭哈爾科夫附近地區的一次戰鬥中失蹤。

兩人的家庭表示：「我們高興地宣布，德瑞克和黃安迪現在自由了，他們在美國駐沙烏地大使館很安全，做了體檢也介紹了他們的情況，即將返回美國。」

沙烏地外交部21日表示，俄羅斯和烏克蘭達成換俘協議是沙烏地王儲穆罕默德．沙爾曼(Mohammed bin Salman)的代表斡旋的結果，促成了包括美國人在內的十名戰俘獲釋。

阿拉巴馬州共和黨國會眾議員艾德霍特(Robert Aderholt)說，他的辦公室與國務院保持聯繫，以了解兩人的狀況和何時返回美國。

德瑞克和黃安迪在沙烏地的醫院接受了體檢，德瑞克與家人通話十分鐘，隨後兩人被安排休息。

德瑞克是陸軍退伍軍人，黃安迪是前陸戰隊員，兩人今年4月離開阿拉巴馬州前往烏克蘭，在家人6月報告兩人失聯後，他們的照片開始出現在烏克蘭和俄羅斯的社群媒體上，顯示兩人被俘，俄羅斯國有新聞媒體還公布了兩人被俘的視頻。

家人說，德瑞克通話時宣讀了聲明，證實俘獲他的是烏克蘭境內得到俄羅斯支持的頓內茨克人民共和國的武裝部隊。

克里姆林宮表示，兩名美國人是犯了罪的傭兵，烏克蘭總統澤倫斯基則稱兩人是英雄，並一直尋求釋放兩人。國務院先前證實為尋求釋放兩人而與烏克蘭和俄羅斯當局保持接觸。