紐約州檢長提控川普全家涉金融欺詐

紐約州檢察長詹樂霞(中)在紐約州法院提控，指前總統川普及三個成年子女和旗下產業涉嫌金融欺詐。(美聯社)

紐約州 檢察長詹樂霞(Letitia James)21日在紐約曼哈頓 州法院提告，指控前總統川普 及其三個成年子女和旗下產業涉嫌金融欺詐，包括浮誇其產業估價數十億元，以詐騙銀行高額貸款；詹樂霞要求法庭禁止川普家族在紐約州從事任何企業高管，並將不當所得充公，意味著川普家族恐難在紐約州繼續從商；但此次訴訟不涉及刑事指控，詹樂霞已將調查過程中所得相關證據移交紐約南區聯邦檢察官展開刑事調查。

詹樂霞說，「川普和川普集團使用的欺詐手段獲取財務利益令人震驚，聲稱擁有其實不屬於自己的財富並不是『交易的藝術』，而是偷竊的藝術(The art of the steal)。」

川普隨即在其社交網站TRUTH Social上回嗆非裔的詹樂霞是「種族主義者」，提訴他是為了挽救她自己難堪的民調。

在這份長達220頁的提控書將川普、小川普(Donald Trump Jr)、伊凡卡(Ivanka Trump)、艾瑞克(Eric Trump)和川普集團列為被告，詹樂霞表示川普的年度財務報告完全是造假，其公司對川普所持資產和債務的估值被嚴重虛誇浮報，他旗下包括佛州海湖莊園、曼哈頓川普大廈在內的所有房產價值都被嚴重高估；提控書表示，川普2011年到2021年的財務報告中，共發現超過200處虛假及有誤導性的資產估值。

詹樂霞表示，川普一直以來都在利用他的高淨值打造億萬富翁的公共形象，他高估資產價值有其財務上的企圖，因為這樣可以讓他旗下的川普集團(Trump Organization)以更優厚的條件拿到貸款和保險，包括享受更低利率和保費；她說，目前已找到川普集團2億5000萬元不當收入的證據，請求法庭讓川普集團賠付這筆錢。

詹樂霞還要求法庭指派一名獨立監督官，監督川普集團的財務，同時要求禁止川普家族四人擔任其下公司的領導層，同時未來五年內禁止川普家族在紐約州購置地產；若詹樂霞勝訴，意味著川普家族將被禁止在紐約州從商。

不過，此次提告不包含刑事指控，但詹樂霞表示，她已經將川普家族涉嫌刑事犯罪的證據移交曼哈頓南區聯邦檢察官和國稅局，做進一步刑事調查。

川普在網上指，「這是種族主義者詹樂霞的又一次獵巫行動，她州長沒選成，公共支持度為零，現在對上共和黨州檢察長候選人亨利(Michael Henry)表現極差；我從沒想到她能起訴，直到我看到糟糕的民調數字，她是一個寄望於『抓住川普』平台而競選的騙子，而紐約市在她治下已經成為犯罪和謀殺的災難城市之一。」