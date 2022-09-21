美3大銀行承諾：若北京因侵台遭制裁 將退出中國

圖為花旗銀行北京分行。(新華社)

摩根大通、美國銀行與花旗銀行三家美國大型金融企業執行長今天在聯邦眾院 聽證會上承諾，如果北京入侵台灣，會遵守美國政府規範，退出中國。

聯邦眾院金融服務委員會（House Financial Services Committee）今天邀集摩根大通集團（JPMorgan Chase）執行長兼董事長戴蒙（Jamie Dimon）、美國銀行（Bank of America）執行長兼總裁莫尼罕（Brian Moynihan）與花旗集團（Citigroup）執行長佛瑞塞（Jane Fraser）舉行聽證會。

密蘇里州共和黨籍眾議員路克邁爾（Blaine Luetkemeyer）今天的質詢重點放在美國大型金融機構在向俄羅斯 、中國這類不友善國家投資 。在俄羅斯入侵烏克蘭後，美國宣布制裁俄羅斯，禁止美國銀行與俄羅斯金融機構往來。

路克邁爾說，俄羅斯的經驗顯示投資專制國家具有極大風險，這些金融機構在當地的投資相當程度上支持該國經濟。近來中國不斷以軍事演習和激烈言詞威脅美國盟友台灣。如果中國共產黨執行入侵台灣的威脅，三大銀行是否準備將投資撤出中國。

莫尼罕在答覆時表示，會依循政府規範，過去數十年來是與中國合作（to work with China），「若他們（指美國政府）改變立場，我們會立即跟進，就像我們在俄羅斯一樣」。佛瑞塞與戴蒙也響應莫尼罕的說法。但佛瑞塞也指出，「非常希望這不會發生」。

在俄羅斯軍事入侵烏克蘭後，國際對台灣海峽安全高度關注。美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月初訪台後，北京一連串軍事演習與恫嚇更升高台海緊張局勢。美國總統拜登（Joe Biden）18日接受美國媒體專訪時第4度公開表態，若台灣遭受襲擊，美軍願協防台灣。