「解凍格陵蘭」紀錄片紐約首映 台灣團隊極地直擊

歐萊德和聯合報、願景工程基金會一行11人於去年進行23天的實地考察，拍成「解凍格陵蘭」紀錄片。(歐萊德提供)

歐萊德、聯合報、願景工程基金會 合作拍攝

由世界氣候基金會(World Climate Foundation)主辦的全球生物多樣性峰會(World Biodiversity Summit)，21日在紐約曼哈頓舉行；由台灣企業歐萊德(O'right)，和聯合報、願景工程基金會拍攝的「解凍格陵蘭」(Melting Greenland)紀錄片精華版，受邀在會上進行全球線上首映，藉由親眼見證極地暖化 影像敲響地球警鐘，呼籲全球應團結並立刻行動，做好因應極端氣候的準備。

活動中白宮 環境品質委員會主席馬洛瑞(Brenda Mallory)、巴拿馬外交部長莫伊內斯(Erika Mouynes)和世界氣候基金會主席聶爾森(Jens Nielsen)致開幕詞，三位均提出氣候變遷 與生物多樣性危機的密不可分關係。

來源:世界日報記者

馬洛瑞強調白宮的「美麗美國倡議」(The America the Beautiful initiative)，該倡議除了是拜登政府的優先目標，也已訂出具體實踐路徑，在2030年前，保護和恢復全美30%的土地和水域；莫伊內斯則提出，保護生物多樣性是重要的外交溝通與國力展現；聶爾森則指生物多樣性與全球氣候變遷、甚至各國國安議題密切相關，且迫在眉睫，所有人應該使重視並展開行動，才能解決其衍伸的其他問題。

有鑑於全球暖化日益嚴重，聯合報及財團法人願景工程基金會，與致力於產品淨零排碳的台灣企業歐萊德公司，共同關注氣候危機，特別合組一支11人的採訪團隊到北極圈內的格陵蘭採訪20天，拍攝極地暖化現況，並製作專題「解凍格陵蘭」，即將於本月底推出，議題倡議者歐萊德則完全不干預新聞選題與採訪寫作，確保新聞獨立性。

「解凍格陵蘭」紀錄片，受邀在全球生物多樣性峰會上全球線上首映。圖左為葛望平、右為聶爾森。(記者顏嘉瑩／攝影)

甫獲得RE100獎項的歐萊德公司，21日在生物多樣性峰會上獲邀全球首播此計畫的紀錄片11分鐘精華版，該紀錄片造訪格陵蘭的11處當地城鎮，透過實地考察，與科學家、當地民眾等訪談等，探討氣候變遷對格陵蘭造成的環境、科學、民生、文化各層面的衝擊。

聶爾森對於該計畫表示肯定，認為藉由團隊實地拍攝的影像及專題報導，將喚起民眾對氣候變遷的重視與關注，進而帶來改變。

「解凍格陵蘭」紀錄片，受邀在全球生物多樣性峰會上全球線上首映。(歐萊德提供)

根據「自然氣候變遷期刊」(Journal Nature Climate Change)上月公布的最新研究，人為造成的氣候變遷持續造成格陵蘭巨大冰層融化，並估計2100年前會有110兆噸、3.3%的格陵蘭冰層融化；就算人類立刻停止排放溫室氣體，也無法阻止全球海平面從現在到2100年期間上升至少10吋。

歐萊德董事長葛望平回憶去年7月到格陵蘭的實地考察，引用當時採訪間格陵蘭前總理克雷斯特(Kuupik Kleist)說的：「當你望向窗外，便能看見氣候變遷的發生」；親眼見證冰川溶解，葛望平開玩笑地說，按照如此速度，最後北極可能變成「宜居城市」，其他地方可能都不再宜居。

葛望平和團隊造訪格陵蘭，用親眼見證全球暖化對當地造成的衝擊。(歐萊德提供)

葛望平說：「其實回來後心裡『很急』，又不想要用數據嚇人，只能透過教育和溝通的方式，呼籲大家行動」；他表示，人類發展造成全球暖化、氣候變遷事實擺在眼前，如今意會到問題嚴重性，就應立刻改進，除了減少破壞環境，並思考、調適，因應未來即將面臨的環境問題。

全球探討如何才能有效緩解暖化速度，葛望平表示，「樂觀」是面對問題的唯一解答；「應該樂觀、積極主動改變，才是正確態度，而全人類也應該團結，朝著綠色永續發展的方向前進」。