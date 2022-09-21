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Beyond Meat營運長涉暴力事件被捕

編譯周芳苑／綜合20日電
Beyond Meat 營運長拉姆西。(美聯社)
Beyond Meat 營運長拉姆西。(美聯社)

植物肉(人造肉)大廠Beyond Meat營運長拉姆西(Douglas Ramsey，見圖，美聯社)因為與人鬥毆、咬對方鼻子並威脅殺害對方，在阿肯色州被捕。

阿肯色州華盛頓郡紀錄顯示， 53歲的拉姆西17日晚被捕，被控恐怖威脅和三級毆打罪，次日被保釋。

郡府官員稱，在登記入獄的資料裡，拉姆西職業是營運長，未明指任職公司，但在郡府被拘留者紀錄中，所列地址與Beyond Meat列出的高管地址一樣。

拉姆西在泰森食品(Tyson Foods)工作30年後，去年12月加入Beyond Meat。

總部位於加州的Beyond Meat深受疫情衝擊、銷售低迷，如今營運長被捕更添挫折。該公司採用黃豆和其他成分產製仿香腸、漢堡肉餅和肉丸。

據初步警方報告，拉齊塞17日晚發生交通糾紛後，在阿肯色大學足球場附近停車場與一男子爭執，拉姆西打破對方速霸陸(Subaru)車後窗玻璃，車主下車，拉姆西將他拉近毆打且咬對方鼻子，導致對方鼻肉撕裂，還威脅要殺死該名車主。

Beyond Meat表示，全美雜貨店銷售額大降、亟須密集調整成本；該公司上月表示全球將裁員4%，並調降全年銷售預估。

阿肯色州 加州 足球

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