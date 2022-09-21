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嬌生受害者提訴訟 確認不影響索償

編譯洪毅／綜合20日電
嬌生嬰兒爽身粉等產品被控含有致癌物，面臨近4萬宗訴訟，嬌生為此成立子公司承擔債務，該子公司卻在去年聲請破產。(Getty Images)
嬌生嬰兒爽身粉等產品被控含有致癌物，面臨近4萬宗訴訟，嬌生為此成立子公司承擔債務，該子公司卻在去年聲請破產。(Getty Images)

嬌生(Johnson & Johnson)的嬰兒爽身粉等產品被控含有致癌物，面臨近4萬宗指控，嬌生為此成立子公司承擔債務，該子公司卻在去年聲請破產，這讓一群受害者代表於19日向法院發起訴訟，請求法官確認索償的訴訟不會受到影響。

一群受害者代表19日向第三巡迴上訴法院遞狀，指控嬌生將嬰兒爽身粉等產品的相關法律問題，交由「捏造」出來的子公司LTL Management負責，但此舉只是為了規避法院訴訟，應此請求法官裁定由受害者發起的索償訴訟不會受到影響。

嬌生於去年10月成立子公司LTL，負責爽身粉等業務，結果LTL在短短幾天後就向法院聲請破產；此舉俗稱「德州兩階段式破產」(Texas two-step bankruptcy)，針對嬌生的3萬8000宗索償訴訟已因LTL破產而停滯，也不接受新的訴訟。

嬌生嬰兒爽身粉等知名產品遭控，其滑石成分含有致癌物「石綿」，儘管嬌生始終堅持其產品的安全性，但仍面臨多名患有間皮瘤或卵巢癌等患者興訟索償。

代表受害者的律師藍金(Jeffrey Lamken)19日在法庭上表示，企業進入破產後，必須要與每一方都達成和解，才算完成破產程序；而LTL沒有業務，也沒有拖延破產會被懲罰的風險，沒有盡速完成破產的動機。

在LTL聲請破產之前，根據法官判決或是與受害者達成的和解協議，嬌生已經必須支付35億元；嬌生曾為LTL撥款20億元以應付可能的索償，並承諾「這並非上限，僅是開始」。

但是嬌生疑似透過成立子公司，再讓子公司聲請破產的手法應付索償，仍引起不少批評，擔心此舉會成為其他大公司面臨糾紛時，規避責任的一扇巧門。

破產 嬌生 致癌

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