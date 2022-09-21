預防醫學小組籲成人篩查焦慮症

患有焦慮症的梅根‧維蘭認為，普通醫生應檢查病人的心理健康問題，就像檢查身體一樣。(美聯社)

聯邦預防醫學 服務專案小組(U.S. Preventive Services Task Force，USPSTF)20日首度提出建議草案指出，19歲以上、65歲以下成年人應作焦慮症篩查；專案小組發現，「篩查65歲以下成年人的焦慮狀況，包括婦女懷孕和產後在內，有助及早發現焦慮症」。

麻省大學醫學院臨床心理學教授佩伯特(Lori Pbert)表示，專案小組建議優先考慮焦慮症篩查，是因為「它對美國公共衛生很重要，尤其過去幾年，我們一直在關注全國心理健康 問題」。這項草案還建議篩查成人重度抑鬱症，符合2016年USPSTF發布的抑鬱症篩查建議。

疫情導致新一波焦慮和抑鬱情緒，後來情況略為緩和；聯邦疾病防治中心 (CDC)最近報告發現，18至44歲成年人2019年接受心理健康治療的可能性最小，但2021年卻變得最可能接受心理健康治療。

專案組將焦慮症定義為：「對日常事件的壓力反應持續時間更久或強度更大」，可識別類型包括廣泛焦慮症、社交焦慮症和陌生環境恐懼症(agoraphobia)。醫界已為焦慮和抑鬱症開發出簡易篩查工具，可用於初級保健；當前大多數篩選工具包括問券和量表。USPSTF建議的焦慮和抑鬱篩查屬於「B」分類，代表臨床醫生應該提供該服務。

佩伯特指出，焦慮症在美國很普遍，男性為26%，女性為40%；「這是非常普遍的心理健康問題，解決焦慮症和篩查焦慮症對我們來說，非常重要。」她呼籲已出現體徵或症狀者應接受評估並與護理人員聯繫。

USPSTF表示，任何陽性篩查結果都應導致額外確認性評估。有關篩查最佳時間和間隔多久，仍需更多佐證。在缺乏數據情況下，務實作法可能包括篩查所有過去未接受過篩查的成年人，並使用臨床判斷來考慮其他因素，如潛在健康狀況和生活事件，以決定是否對高危人群進行額外篩查。

USPSTF由獨立的疾病預防和醫學專家組成，此建議草案即將進入公眾意見徵詢期，公眾可於10月17日前對草案發表評論；最終建議將有助醫生做出決定。