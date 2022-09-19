今夏高溫乾旱連續8年 比19世紀後期高2℉ 躋身最熱十年之列

今年夏季酷熱，成為有氣象紀錄以來，最熱的夏季之一。圖為加州死亡谷公園9月初達到華125度高溫。(美聯社)

國家航空暨太空總署(NASA )、國家海洋暨大氣管理局 (NOAA) 數據雙雙顯示，2022年夏季再次挾歷史性熱浪 、大範圍乾旱和暴雨成為有紀錄以來最熱季節之一。

根據NASA，自1880年追蹤紀錄以來，今年6至8月與2020年並列全球最熱夏季，北半球也與2019年並列最熱夏季。NOAA數據則顯示，在長達143年紀錄中，6至8月全球氣象夏季(meteorological summer)並列第五熱，北半球創第二熱夏季紀錄。

今年夏季酷熱，成為有氣象紀錄以來，最熱的夏季之一。圖為加州灣區9月初出現華氏109度高溫。(Getty Images)

這兩個數據處理地球極地地區溫度的方法不同，但都顯示今夏異常溫暖，而且過去一世紀全球急劇暖化，1980年以來特別明顯，夏季每十年升溫華氏0.47度。

氣候科學家施密特(Gavin Schmidt)在推特(Twitter)上說，這是全球持續暖化的顯著證明。

NASA和NOAA都確認2022年必躋身最熱10年之列， 也可能連續第八年氣溫比19世紀後期高華氏2度。

今夏打從一開始就熱。NASA數據顯示，今年6月並列歷年最熱6月，今年7月並列第三熱，今年8月為第二熱；NOAA數據則顯示，6、7和8月無論單月或三個月整體來看都創第六熱紀錄。

全球最熱的五個6至8月密集出現在2015年起迄今，顯示全球暖化繼續加速。

今夏全球各地降雨和乾旱兩極化。

在日本，雨季中期熱浪席捲，創1875年最熱6月，中國南方降雨量創歷史新高、導致嚴重洪水，北極圈上方的挪威城市特羅姆瑟(Tromsø)創當月最高溫 。

在歐洲，7月熱浪創紀錄，倫敦飆至華氏104度，創最高溫紀錄， 法國、德國、西班牙、愛爾蘭也創下月紀錄。熱浪引發大範圍火災、導致阿爾卑斯山最嚴重冰川融化，在義大利出現致命雪崩。

在美國，大部分地區7月氣溫高於正常水平，德州7月創紀錄、北加和太平洋西北部持續熱浪創下波特蘭和西雅圖最長暖流紀錄，高溫引發野火。

全球降水總量差異很大。巴基斯坦、美國西南部、日本北部和印度西部部分地區，都出現異常潮濕的天氣，但美國西部、西歐和東南亞天氣卻異常乾燥

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