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1/5家庭背醫療債務 平均欠4600元 擁私人健保也不例外

記者顏伶如／綜合報導
一項研究顯示，全美約有五分之一家庭背負醫療債務。圖為維州一家診所。(美聯社)
一項研究顯示，全美約有五分之一家庭背負醫療債務。圖為維州一家診所。(美聯社)

「美國醫學會期刊網路開放版」(JAMA Network Open)刊登最新調查研究指出，許多美國民眾被沉重的醫療債務壓垮，幾乎無力購買日常生活用品或付房貸，就連擁有私人醫療保險的民眾也不例外。根據統計，全美家庭平均每5戶當中，就有1戶背負醫療債務，購買私人醫保如果自付額(deductible)較高，或者參加「聯邦醫療保險優勢計畫」(Medicare Advantage Plans)的民眾，出現醫療債務的比率也較高。平均算來，每戶家庭積欠醫療債務約4600元。

研究報告指出，醫療債務讓美國社會原本便存在的健保、經濟不均等問題更加深化，已經到了必須政策改革的地步。

主持這項研究的紐約市立大學亨特學院(Hunter College)教授辛梅斯坦(David Himmelstein)指出：「我們在研究裡看到的結果，基本上在其他富裕國家，是不存在的。」他說，美國真的需要「確實的大幅改革」。

辛梅斯坦說，背負醫療債務的民眾遭到房東逼遷的機率較高，也可能較沒辦法繳交水電費或發生三餐不濟的狀況。

這項研究中，研究人員根據人口普查局(US. Census Bureau)長達三年的「收入與計畫參與研究問卷調查」(Surveys of Income and Program Participation)數據進行分析。統計結果顯示，無保民眾有著面臨醫療債務的最高風險，但即使民眾購有私人醫保，還是逃不過可能背負醫療債務的命運，特別是參加計畫自付額較高，或者參加「聯邦醫療保險優勢計畫的民眾。

辛梅斯坦說，即使民眾擁有醫療保險是眾人眼中的不錯選擇，還是很可能面臨巨額醫療帳單。

研究報告指出，從2017年到2019年之間，共計13萬6000名參加問卷調查的民眾裡，約有10.8%有著醫療債務；擁有私人醫療保險的民眾裡，約有10.5%有著醫療債務。

若以性別區分，平均每8名婦女當中就有1人背有醫療債務，男性則是每11人之間有1人面臨醫療債務。

研究結果顯示，全美家庭當中平均每5戶裡就有1戶有著醫療債務，中產階級、低收入家庭的醫療債務壓力最大。平均來看，每戶美國家庭積欠的醫療債務約為4600元。

聯邦醫療保險 醫保 低收入

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