我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台6.8強震 花蓮樓倒、橋斷、火車出軌 傷亡未知

貴州大巴車翻覆27死20傷 網爆「車上都是拉去隔離的」

研究：名字愈難讀 工作愈難找 少數族裔更是難加難

編譯洪毅／綜合17日電

一份由漢密爾頓學院(Hamilton College)、瓦薩學院(Vassar College)等校學者發布的研究報告指出，若一個人的名字太難發音，確實可能影響到找工作；對於在求職上本來就可能受到歧視的少數族裔來說，其情況可能更為明顯。

華爾街日報報導，研究團隊首先透過網站蒐集國內1500名經濟學博士學位候選人名單，這些人都在2016年至2018年間開始尋找工作，接著是透過學校及個人網站，例如領英(LinkedIn)等找出他們的第一份工作。

至於「很難發音」的名字，則是透過三個步驟篩選出來，首先是主觀挑出；接著是計時念出名字所需的時間，1500個名字中，有些名字只要一秒半就能唸完，有些要近六秒；最後，再透過電腦演算法識別出英文字彙中罕見的拼字方式。

研究顯示，經濟學博士候選人最首選的工作、即進入學術機構從事如助理教授等工作時，名字偏向難以發音的人，一年內找到此類工作的可能性要低10%；而且跟授業學校有關，排名靠前的難度增加5%，排名靠後的則會增加12%。

至於在私人企業找工作，研究團隊則著重於少數族裔，因為早有研究顯示，履歷表上的華裔及非裔、印度裔名字會「顯著影響」到找工作的難度。

研究顯示，少數族裔再加上難以發音的名字是雪上加霜，在本已受到顯著影響的情況下，寄出履歷後收到回音的機率還會再低50%。

這些研究表明，一個人的名字讓主管或人資需要多花費些心力來讀時，對那個人的影響不容小覷；研究團隊之一、漢密爾頓學院經濟學教授史蒂芬·吳(Stephen Wu)就說，一個難讀的名字，可能讓你在履歷海中遭到無視，影響就業

史蒂芬·吳表示，避免此事發生的一種方法，是建立匿名履歷制度，讓企業完全按照學經歷選才；或是至少企業人事主管應當要知曉這件事，尤其是對少數族裔的偏見，畢竟「知道偏見存在，就有機會盡力阻止它」。

華爾街 就業 歧視

上一則

大法官金斯柏招牌領片 慈善拍賣會拍出驚喜高價

下一則

甲狀腺癌手術成功 前白宮發言人桑德斯出院

延伸閱讀

研究：名字愈難唸 工作愈難找 少數族裔雪上加霜

研究：名字愈難唸 工作愈難找 少數族裔雪上加霜
新州警局改革 推內部調查透明化

新州警局改革 推內部調查透明化
行車糾紛變全武行 華男與非裔男雙雙被捕

行車糾紛變全武行 華男與非裔男雙雙被捕
吳弭重用亞裔 波士頓市府添新血

吳弭重用亞裔 波士頓市府添新血

熱門新聞

加州宣布下個月起開始發放通膨紓困金。舊金山每加侖油價7月時曾飆至超過6元。（美聯社）

加州通膨紓困金下月發放 個人年收入低於25萬可領

2022-09-16 23:40
圖為一位民眾在玩吃角子老虎機(slot machine)。美聯社

玩吃角子老虎獲頭彩支票遭銀行拒收 婦人指控遭歧視

2022-09-12 13:03
佛州州長德桑提斯派出兩架飛機，將無證客載到向來被視為有錢人避暑勝地的麻州瑪莎葡萄園島釋放。(美聯社)

綠草如茵…佛州州長派機送無證客 到麻州富人度假勝地

2022-09-15 14:41
特斯拉執行長馬斯克的前女友，正在拍賣他們兩人在大學交往時的一些紀念物，包含馬斯克年輕時的照片。（取材自RR Auction）

馬斯克前女友拍賣全球首富年輕照片 求學青澀照全曝光

2022-09-12 11:38
現年30歲的大學輟學生菲爾德，把自己的公司Figma以200億元賣給Adobe，立即成為科技界和媒體注目的焦點。(取材自推特)

4年前還喝1元咖啡 輟學生菲爾德自創「Figma」被Adobe200億收購

2022-09-17 15:22
吉柏森麵包店父子被誣告「種族歧視」，獲得澄清，歐柏林學院要賠該店3659萬元。(取自臉書)

非裔學生偷酒 店家卻被全校罵種族歧視 法院判校方賠3659萬

2022-09-11 12:14

超人氣

更多 >
4年前還喝1元咖啡 輟學生菲爾德自創「Figma」被Adobe200億收購

4年前還喝1元咖啡 輟學生菲爾德自創「Figma」被Adobe200億收購

「娶某大姐坐金交椅」的道理 查理父子三人親自力行

「娶某大姐坐金交椅」的道理 查理父子三人親自力行
簡歷「太好笑」 中國南開大學教授引起熱議

簡歷「太好笑」 中國南開大學教授引起熱議
肅靜 威廉哈利率女王孫子女守靈 只聽見他們的腳步聲

肅靜 威廉哈利率女王孫子女守靈 只聽見他們的腳步聲
卡蜜拉與凱特婆媳關係如何？從這張圖或可看出

卡蜜拉與凱特婆媳關係如何？從這張圖或可看出