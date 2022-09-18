研究：名字愈難讀 工作愈難找 少數族裔更是難加難

一份由漢密爾頓學院(Hamilton College)、瓦薩學院(Vassar College)等校學者發布的研究報告指出，若一個人的名字太難發音，確實可能影響到找工作；對於在求職上本來就可能受到歧視 的少數族裔來說，其情況可能更為明顯。

華爾街 日報報導，研究團隊首先透過網站蒐集國內1500名經濟學博士學位候選人名單，這些人都在2016年至2018年間開始尋找工作，接著是透過學校及個人網站，例如領英(LinkedIn)等找出他們的第一份工作。

至於「很難發音」的名字，則是透過三個步驟篩選出來，首先是主觀挑出；接著是計時念出名字所需的時間，1500個名字中，有些名字只要一秒半就能唸完，有些要近六秒；最後，再透過電腦演算法識別出英文字彙中罕見的拼字方式。

研究顯示，經濟學博士候選人最首選的工作、即進入學術機構從事如助理教授等工作時，名字偏向難以發音的人，一年內找到此類工作的可能性要低10%；而且跟授業學校有關，排名靠前的難度增加5%，排名靠後的則會增加12%。

至於在私人企業找工作，研究團隊則著重於少數族裔，因為早有研究顯示，履歷表上的華裔及非裔、印度裔名字會「顯著影響」到找工作的難度。

研究顯示，少數族裔再加上難以發音的名字是雪上加霜，在本已受到顯著影響的情況下，寄出履歷後收到回音的機率還會再低50%。

這些研究表明，一個人的名字讓主管或人資需要多花費些心力來讀時，對那個人的影響不容小覷；研究團隊之一、漢密爾頓學院經濟學教授史蒂芬·吳(Stephen Wu)就說，一個難讀的名字，可能讓你在履歷海中遭到無視，影響就業 。

史蒂芬·吳表示，避免此事發生的一種方法，是建立匿名履歷制度，讓企業完全按照學經歷選才；或是至少企業人事主管應當要知曉這件事，尤其是對少數族裔的偏見，畢竟「知道偏見存在，就有機會盡力阻止它」。