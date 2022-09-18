限制同性、雙性與跨性別群體書籍主張 聲浪持續升高

爭議最大的圖書包括瑪婭·柯巴比 的連環畫小說「性別酷兒」(Gender Queer，如圖)，和艾維森(Jonathan Evison)的「草坪男孩」(Lawn Boy)，一部由男同性戀者敘述的成年人小說。(美聯社)

全國要求禁止和限制圖書的浪潮持續洶湧澎湃，主要是禁止和限制有關同性、雙性與跨性別群體(LGBTQ )的書籍，美國圖書館 協會(American Library Association，ALA)16日公布報告顯示，今年截止8月提出禁止和限制圖書的主張已超過去年全年水平，而去年為數十年來最多。

主張禁止和限制圖書的次數今年前八個月是681起，涉及1651種圖書，而去年全年是729起，涉及圖書1579種。ALA的統計是通過媒體和圖書館的報告，因此實際被禁的數量可能更多。

全國要求禁止和限制圖書的浪潮持續洶湧澎湃，主要是禁止和限制有關同性、雙性與跨性別群體的書籍。(Getty Imags)

ALA智慧自由辦公室主任黛博拉·卡德威-史通(Deborah Caldwell-Stone)說：「圖書因為有問題而受到的挑戰越來越多，過去是家長讀了一本書後感覺有問題，如今則形成潮流，挑戰圖書的種類與數量都在增多，一些組織沒有閱讀甚至連書翻都沒有翻，就列出一系列書目認為有問題，要求加以限制和禁止。」

ALA主辦的「禁書周」(Banned Books Week)將在18日開始，ALA通過各種渠道廣為宣傳，以便向全國介紹被要求禁止的圖書。ALA今年4月說，爭議最大的圖書包括瑪婭·柯巴比(Maia Kobabe)的連環畫小說 「性別酷兒」(Gender Queer)，和艾維森(Jonathan Evison)的「草坪男孩」(Lawn Boy)，一部由男同性戀者敘述的成年人小說。

卡德威-史通說，批判LGBTQ群體圖書的浪潮2022年持續擴大，種族主義的書籍也頻繁受到挑戰，包括安吉·托馬斯(Angie Thomas)的小說「你給的仇恨」(The Hate U Give)。

「禁書周」舉辦期間，全國反審查聯盟、作家協會和美國筆會等寫作與言論自由組織負責監督。

過去兩年，保守派勢力對學校和圖書館的攻擊在全國都呈增多趨勢，包括圖書館員被騷擾，甚至被從工作崗位趕走。路易斯安那州丹南泉鎮(Denham Springs)一所中學的女圖書館員提出控告，指臉書一個頁面說她是罪犯和戀童癖。密西根州詹姆斯敦鎮的選民以反對「性別酷兒」和其他LGBTQ書籍為由，要求大幅削減給圖書館的資助。