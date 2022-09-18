我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台6.8強震 花蓮樓倒、橋斷、火車出軌 傷亡未知

貴州大巴車翻覆27死20傷 網爆「車上都是拉去隔離的」

限制同性、雙性與跨性別群體書籍主張 聲浪持續升高

編譯孫梁／綜合17日電
爭議最大的圖書包括瑪婭·柯巴比 的連環畫小說「性別酷兒」(Gender Queer，如圖)，和艾維森(Jonathan Evison)的「草坪男孩」(Lawn Boy)，一部由男同性戀者敘述的成年人小說。(美聯社)
爭議最大的圖書包括瑪婭·柯巴比 的連環畫小說「性別酷兒」(Gender Queer，如圖)，和艾維森(Jonathan Evison)的「草坪男孩」(Lawn Boy)，一部由男同性戀者敘述的成年人小說。(美聯社)

全國要求禁止和限制圖書的浪潮持續洶湧澎湃，主要是禁止和限制有關同性、雙性與跨性別群體(LGBTQ)的書籍，美國圖書館協會(American Library Association，ALA)16日公布報告顯示，今年截止8月提出禁止和限制圖書的主張已超過去年全年水平，而去年為數十年來最多。

主張禁止和限制圖書的次數今年前八個月是681起，涉及1651種圖書，而去年全年是729起，涉及圖書1579種。ALA的統計是通過媒體和圖書館的報告，因此實際被禁的數量可能更多。

全國要求禁止和限制圖書的浪潮持續洶湧澎湃，主要是禁止和限制有關同性、雙性與跨性別...
全國要求禁止和限制圖書的浪潮持續洶湧澎湃，主要是禁止和限制有關同性、雙性與跨性別群體的書籍。(Getty Imags)

ALA智慧自由辦公室主任黛博拉·卡德威-史通(Deborah Caldwell-Stone)說：「圖書因為有問題而受到的挑戰越來越多，過去是家長讀了一本書後感覺有問題，如今則形成潮流，挑戰圖書的種類與數量都在增多，一些組織沒有閱讀甚至連書翻都沒有翻，就列出一系列書目認為有問題，要求加以限制和禁止。」

ALA主辦的「禁書周」(Banned Books Week)將在18日開始，ALA通過各種渠道廣為宣傳，以便向全國介紹被要求禁止的圖書。ALA今年4月說，爭議最大的圖書包括瑪婭·柯巴比(Maia Kobabe)的連環畫小說「性別酷兒」(Gender Queer)，和艾維森(Jonathan Evison)的「草坪男孩」(Lawn Boy)，一部由男同性戀者敘述的成年人小說。

卡德威-史通說，批判LGBTQ群體圖書的浪潮2022年持續擴大，種族主義的書籍也頻繁受到挑戰，包括安吉·托馬斯(Angie Thomas)的小說「你給的仇恨」(The Hate U Give)。

「禁書周」舉辦期間，全國反審查聯盟、作家協會和美國筆會等寫作與言論自由組織負責監督。

過去兩年，保守派勢力對學校和圖書館的攻擊在全國都呈增多趨勢，包括圖書館員被騷擾，甚至被從工作崗位趕走。路易斯安那州丹南泉鎮(Denham Springs)一所中學的女圖書館員提出控告，指臉書一個頁面說她是罪犯和戀童癖。密西根州詹姆斯敦鎮的選民以反對「性別酷兒」和其他LGBTQ書籍為由，要求大幅削減給圖書館的資助。

圖書館 小說 LGBTQ

上一則

涉50年前命案 77歲內州前副檢察長被捕

下一則

被竊損失大增…Wegmans自助結帳 被不誠實打敗

延伸閱讀

蒙市圖書館調查社區需求 歡迎市民建言反饋

蒙市圖書館調查社區需求 歡迎市民建言反饋
服務社區逾百年 華埠公立圖書館獲800萬翻修經費

服務社區逾百年 華埠公立圖書館獲800萬翻修經費
HelpNow線上24小時教學 國粵語輔助

HelpNow線上24小時教學 國粵語輔助
全美第一座總統圖書館 隱身紐約這座小鎮

全美第一座總統圖書館 隱身紐約這座小鎮

熱門新聞

加州宣布下個月起開始發放通膨紓困金。舊金山每加侖油價7月時曾飆至超過6元。（美聯社）

加州通膨紓困金下月發放 個人年收入低於25萬可領

2022-09-16 23:40
圖為一位民眾在玩吃角子老虎機(slot machine)。美聯社

玩吃角子老虎獲頭彩支票遭銀行拒收 婦人指控遭歧視

2022-09-12 13:03
佛州州長德桑提斯派出兩架飛機，將無證客載到向來被視為有錢人避暑勝地的麻州瑪莎葡萄園島釋放。(美聯社)

綠草如茵…佛州州長派機送無證客 到麻州富人度假勝地

2022-09-15 14:41
特斯拉執行長馬斯克的前女友，正在拍賣他們兩人在大學交往時的一些紀念物，包含馬斯克年輕時的照片。（取材自RR Auction）

馬斯克前女友拍賣全球首富年輕照片 求學青澀照全曝光

2022-09-12 11:38
現年30歲的大學輟學生菲爾德，把自己的公司Figma以200億元賣給Adobe，立即成為科技界和媒體注目的焦點。(取材自推特)

4年前還喝1元咖啡 輟學生菲爾德自創「Figma」被Adobe200億收購

2022-09-17 15:22
吉柏森麵包店父子被誣告「種族歧視」，獲得澄清，歐柏林學院要賠該店3659萬元。(取自臉書)

非裔學生偷酒 店家卻被全校罵種族歧視 法院判校方賠3659萬

2022-09-11 12:14

超人氣

更多 >
4年前還喝1元咖啡 輟學生菲爾德自創「Figma」被Adobe200億收購

4年前還喝1元咖啡 輟學生菲爾德自創「Figma」被Adobe200億收購

「娶某大姐坐金交椅」的道理 查理父子三人親自力行

「娶某大姐坐金交椅」的道理 查理父子三人親自力行
簡歷「太好笑」 中國南開大學教授引起熱議

簡歷「太好笑」 中國南開大學教授引起熱議
肅靜 威廉哈利率女王孫子女守靈 只聽見他們的腳步聲

肅靜 威廉哈利率女王孫子女守靈 只聽見他們的腳步聲
卡蜜拉與凱特婆媳關係如何？從這張圖或可看出

卡蜜拉與凱特婆媳關係如何？從這張圖或可看出