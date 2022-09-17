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網攻假日酒店母公司 駭客聯繫BBC自白「因為好玩」

編譯周辰陽／即時報導
網攻假日酒店母公司的駭客透露，他們最初計畫要用勒索軟體，但該公司IT團隊確保隔離伺服器，他們想有些好玩了，轉而進行資料破壞軟體攻擊，專家則此為「警世故事」。示意圖。（路透 / Alamy /Artur Marciniec）
網攻假日酒店母公司的駭客透露，他們最初計畫要用勒索軟體，但該公司IT團隊確保隔離伺服器，他們想有些好玩了，轉而進行資料破壞軟體攻擊，專家則此為「警世故事」。示意圖。（路透 / Alamy /Artur Marciniec）

BBC接獲駭客告知，他們「因為好玩」（For fun），對假日酒店（Holiday Inn）母公司「洲際酒店集團」（InterContinental Hotels Group, IHG）進行了破壞性網路攻擊。

這對駭客自稱「TeaPea」，是一對來自越南的情侶，透過Telegram聯繫BBC時提供了截圖作為證據。經IHG證實為真的截圖顯示，「TeaPea」獲得了該公司內部Outlook電郵、Microsoft Teams聊天跟伺服器目錄的權限。

一位駭客透露，「我們的攻擊最初計畫為一個勒索軟體，但該公司IT團隊在我們有機會部署前確保隔離伺服器，所以我們想有些好玩了，轉而進行資料破壞軟體（Wiper）攻擊」。

資料破壞軟體攻擊是網路攻擊的一種形式，即不可逆轉地毀掉資料、文件與檔案。「TeaPea」對他們造成了公司與消費者的混亂沒有悔意，「真的，我們不覺得內疚。我們更樂意在越南這裡有分合法工作，但每個月的薪資平均為300美元，我敢肯定我們的駭客攻擊不會傷到該公司太多」。

「TeaPea」告訴BBC，消費者的資料沒有被偷，但確實掌握了一些電郵紀錄在內的公司資料，並稱他們藉由誘騙一位雇員下載惡意軟體，通過詭雷程式碼（Booby-trapped）電郵附加檔取得IHG內部IT網路的訪問權限，也稱他們必須繞過發到員工裝置、作為雙重認證系統一部分的額外安全提示訊息，並在找到公司內部密碼金庫登錄細節後，進入了IHG電腦系統的最敏感部分。

「TeaPea」表示，「金庫的使用者名稱與密碼提供給全體雇員，因此20萬名職員都能看到，而密碼則是極端低強度」。據報導，該組密碼就是容易發現又低強度的「Qwerty1234」。

Forescout安全副總裁、網路安全專家佛格森（Rik Ferguson）表示，這起事件是個「警世故事」，即就算IT團隊一開始找到抵禦的方法，駭客仍能發現造成損害的方式，並稱「駭客戰術的改變似乎來自於報復性挫敗感，他們無法賺錢，所以就猛烈攻擊，這絕對暴露了我們在這不是談論『專業』網路犯罪分子的事實」。

BBC接獲駭客告知，他們「因為好玩」，對假日酒店母公司「洲際酒店集團」進行了破壞...
BBC接獲駭客告知，他們「因為好玩」，對假日酒店母公司「洲際酒店集團」進行了破壞性網路攻擊。（路透 / NURPHOTO）

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