4年前還喝1元咖啡 輟學生菲爾德自創「Figma」被Adobe200億收購

現年30歲的大學輟學生菲爾德，把自己的公司Figma以200億元賣給Adobe，立即成為科技界和媒體注目的焦點。。(取材自推特)

Adobe公司15日宣布以約200億元收購網路介面設計新創公司Figma，在此交易案令市場大感意外、Adobe股價 一度重挫近17%之際，Figma執行長、現年30歲的大學中輟生菲爾德(Dylan Field)，卻立即成為科技界和媒體注目的焦點。

華爾街日報報導，四年前，菲爾德還住在舊金山 的一處公寓，喝的是一元一杯的咖啡；當時的菲爾德默默無聞又害羞，參與創投公司社交活動時，常常獨自喝酒。

然而，菲爾德與前大學同學華萊士(Evan Wallace)共同創立的Figma公司崛起速度驚人，公司估值在2018年初約為1億1500萬元，去年在另一輪融資中的估值已飆升至100億元；Adobe宣布的收購價更直奔此數的兩倍。

投資者和認識菲爾德的人士表示，菲爾德與紅杉資本(Sequoia Capital)和Greylock Partners等創投巨頭仍然擁有公司相當大的股份。若與Adobe的交易順利完成，菲爾德將成為億萬富翁。

在Adobe宣布收購Figma幾小時後，菲爾德向媒體表示，Adobe幾個月前與他聯繫並開始談判，自己至今仍在因應生活中的大轉變；對於Adobe宣布收購後股價應聲大跌，菲爾德說他並不擔心，「如果這筆交易明天破裂，我也覺得沒關係」。

菲爾德在加州索諾瑪郡(Sonoma County)舊金山以北一帶長大，家人在他三歲時買了一部電腦，菲爾德不但自學，還教父母如何使用。菲爾德自稱他以前在學校並不起眼，高中差點唸不下去，後來加入機器人團隊並開始修習大學先修課程。他曾申請柏克萊加州大學 被拒，後來進了布朗大學。

大三時，菲爾德申請億萬富翁金融家提爾(Peter Thiel)管理的獎學金；該獎學金資助申請人10萬元創業，但申請獲准者須同意輟學追求創業目標。菲爾德靠著設計新軟體、修改監控交通逮捕魯莽駕駛的無人機，申請案被接受，離開了布朗大學。他的無人機公司後來並未成功，但他下一個構想Figma，翩然起飛。

Figma是圖形編輯平台，可讓人一起設計項目。公司從成立到推出產品，花了四年時間。Figma與其他軟體服務一樣，在疫情期間迅速成長，客戶包括優步公司(Uber Technologies)和支付公司Block Inc.(以前稱為Square Inc.) 。 Figma有一大優勢，那就是它是建立於瀏覽器上的工具，可在各種平台同時工作，與其他只在電腦桌面或應用程序運行的其他競爭產品不同。

菲爾德表示，華萊士因為覺得工作太累想嘗試新計畫，去年底離開了Figma。Figma在菲爾德領軍下，開始為首次公開募股做準備，但後來IPO市場凍結，他認為Adobe的收購提議比冒著風險公開上市更可行，因此雙方談判後敲定交易。不過，部分長期使用Figma產品的粉絲對於它被傳統科技巨頭收購，表示失望。