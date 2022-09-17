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阿肯色爺爺…叫他尋鑽達人 一年找到50顆鑽石

記者張聲肇／綜合報導
阿肯色居民克瑞克斯僅在今年，就從「鑽石隕石坑州立公園」找出50顆鑽石，也是該公園自1972年開放以來，被發現並予註冊登記的第3萬5000顆鑽石。(阿肯色州公園局照片)
阿肯色居民克瑞克斯僅在今年，就從「鑽石隕石坑州立公園」找出50顆鑽石，也是該公園自1972年開放以來，被發現並予註冊登記的第3萬5000顆鑽石。(阿肯色州公園局照片)

阿肯色州迪爾克斯鎮(Dierks)居民克瑞克斯(Scott Kreykes)今年已從鑽石隕石坑州立公園(Crater of Diamonds State Park)找出50顆鑽石，四年來總共找到80顆，獲得公園管理局登記認可。

該州立公園准許遊客把五加侖經篩檢的碎石帶回家，9月初克瑞克斯把一桶碎石帶回家仔細篩選，結果找到一顆0.04克拉的小鑽石，6日帶回位於莫弗瑞斯波羅的(Murfreesboro)公園鑽石發現中心登記。

小於1克拉的鑽石以點計，滿100點即1克拉，克瑞克斯最新發現的這顆白色鑽石有4點。

公園管理人員說，自1972年開放以來，已有3萬5000顆鑽石被發現並予註冊登記，克瑞克斯的4點白鑽就是第3萬5000顆。

克瑞克斯聽到管理人員這麼說，高興得不知所措。

管理局為了獎勵他，特別贈送一張兩天兩夜免費住宿券給他，他可以到任何州立公園度假，也為他發現的鑽石舉辦特展，同時展出登記卡。

克瑞克斯用孫子的名字，把最新這顆鑽石取名為里歐(Leo)。

根據公園管理局的紀錄，4月10日公園常客哈定(Adam Hardin)找到的2.38克拉鑽石，是今年4月來「出土」的最大一顆。哈定前去尋鑽，已有10多年歷史，也找到了「好幾百顆」。

哈定一發現這顆棕色鑽石，就立即前往登記。公園解說員考克斯(Waymon Cox)說，哈定找到的鑽石「斑豆(pinto bean)大小，咖啡色，略呈圓形，就如本園出土的所有鑽石，有金屬亮光，表面略有凹凸和隙縫」。

哈定把這顆鑽石取名為「法蘭肯石」(Frankenstone)，因為「這個名字就如這顆石頭，很漂亮又有點不漂亮，按我們的行話，叫做『很有個性！』」

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