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加薪、病假不懲處、2人操作火車 鐵路勞資達協議 罷工危機解除

編譯洪毅／綜合15日電
鐵路公司與工會在15日達成臨時協議，暫時解除罷工警報；協議中大幅提升員工包括加薪、增加病假權益、不提高健保成本、提高休假權益等福利。圖為芝加哥大都會通勤火車系統(Metra)15日如常運作。(美聯社)
鐵路公司與工會在15日達成臨時協議，暫時解除罷工警報；協議中大幅提升員工包括加薪、增加病假權益、不提高健保成本、提高休假權益等福利。圖為芝加哥大都會通勤火車系統(Metra)15日如常運作。(美聯社)

拜登政府斡旋之下，鐵路公司與工會在15日達成臨時協議，解除16日的罷工危機；在達成的臨時協議中，鐵道從業人員終於擁有請病假的權益，更大的收穫則是不會讓健保成本上升，而對一般民眾來說，鐵路交通可望變得更安全。

國會山莊報(The Hill)報導，15日達成的臨時協議中，有五項重點：加薪、增加病假權益、健保成本阻升、確定兩人操作火車、提高休假權益等；工會表示，臨時協議中包括先前版本未有之權益，是鐵路員工的一大勝利。

臨時協議確認，鐵道人員從業五年之後，薪資、獎金等報酬的增幅應達24%；白宮8月底組成的協調小組在磋商中，就建議各方應接受此條款，但是代表全國5萬7000名火車駕駛及列車長的兩間工會拒絕接受。

兩工會表示，他們不會接受任何未著墨於病假的協議；兩工會過去曾表示，他們過去從未有過病假權益，就算是無薪病假亦然；而在15日的臨時協議中，鐵道人員終於得到請病假且不會受到懲處的保障。

協議中還保障鐵道人員的健保共付額及自負額不會調漲，阻止健保成本上升；對鐵道從業人員來說，這是臨時協議的重大收穫之一；工會代表們表示，他們耗費20小時磋商才爭取到這些權益。

該協議還確保駕駛火車時有兩人在場；鐵道人員表示，他們常常被迫獨自駕駛火車，日漸凸顯安全隱患。

雖然資方代表曾稱鐵道從業人員已有「可觀的帶薪假天數」，但是鐵道人員批評，公司各種出勤政策讓他們在請假時困難重重；故臨時協議中確認鐵道人員擁有自行決定請假日的權益，並再增加一天帶薪假。

15日的臨時協議暫時阻止預定於隔日發起、足以對經濟造成衝擊的鐵路大罷工；而現在，新版本的協議將再次交付工會成員表決。

健保 罷工 拜登

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