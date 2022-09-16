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鐵路勞資達協議 美鐵趕忙恢復取消班車

編譯徐薏茹／綜合15日電

由於16日潛在的鐵路大罷工，美國鐵路公司(Amtrak)本周預先取消部分長途列車班次，15日在貨運鐵路公司與工會代表達成暫時協議後，美鐵正趕著恢復搭乘服務，重新為旅客安排班車。

美鐵15日上午發布聲明表示，「美鐵正快速恢復被取消的班車，並聯繫受影響的旅客，安排能夠搭乘的最早班次」。

有乘客表示，可能罷工的消息傳出後，位於美鐵東北走廊(Northeast Corridor)路線的新澤西站人潮明顯減少。

儘管美鐵公司與其員工並未涉入談判，但由於客運鐵路與貨運鐵路路線重疊，若罷工成真，將打亂通勤與貨運鐵路路線。

美鐵本周停駛加州和風號(California Zephyr)、帝國建設者號(Empire Builder)芝加哥至西海岸路線；14日宣布停駛德州之鷹(Texas Eagle)、海岸星光號(Coast Starlight)、紐奧良城市號(City of New Orleans)、湖畔特快(Lake Shore Limited)、銀星號(Silver Star)、日落特快(Sunset Limited)、新月號(Crescent)等列車路線。

勞工部部長偉殊(Martin J. Walsh)的調停下，鐵路資方與工會代表在勞工部於14日上午開始談判，持續徹夜談判了20小時，趕在罷工前達成協議；若發動罷工，將使原已緊繃的供應鏈危機雪上加霜。

初步達成的暫時協議經過幾周的冷卻期後，將交付工會成員表決。

罷工 勞工部 加州

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