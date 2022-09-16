自認猶太學校 拒設同性戀社團 最高法院打臉葉希瓦大學

聯邦最高法院裁定紐約葉希瓦大學必須遵守紐約州級法院判決，學校應該承認校內成立的同性戀權益組織。(NBC電視台截圖)

聯邦最高法院14日晚間以五票對四票裁定紐約葉希瓦大學(Yeshiva University)必須遵守紐約州 級法院判決，學校作為公共設施，應該承認校內成立的同性戀權益組織。

最高法院裁決指出，葉希瓦大學適用紐約市人權法(New York City Human Rights Law)，依照法律規定，應允許同性戀團體「驕傲聯盟」(Pride Alliance)像其他數十個校內學生組織一樣，可以公平使用學校設備。「驕傲聯盟」表示，學生社團可以公平使用學校的教室、公告欄及社團展覽攤位等。

葉希瓦大學以身為猶太 學校為由拒絕「驕傲聯盟」使用學校設施而引發爭議，校方訴請最高法院裁決，自由派大法官 薩多馬友(Sonia Sotomayor)上周裁定學校命令暫緩執行。

最高法院14日的表決中，多數大法官認為最高法院現在介入處理為時過早；裁決書中寫道，學校至少還有兩條管道可尋求州級法院解決，若行不通，最後可再請最高法院處理。支持這個論點的大法官包括薩多馬友、首席大法官羅伯茲(John G. Roberts)、自由派大法官凱根(Elena Kagan)、保守派大法官卡瓦諾(Brett Kavanaugh)、新科自由派大法官傑克森(Ketanji Brown Jackson)。

四位大法官則持不同意見，理由是葉希瓦大學是基於仔細研究及解讀猶太教教律(Torah)而拒絕「驕傲聯盟」使用學校設施。

保守派大法官艾里托(Samuel Alito)撰寫的不同意見書指出，美國憲法第一修正案保障宗教自由，條文意義禁止州政府對聖經做出對己有利的解讀並據為執行準則，「但這卻是紐約州在這起案件中所做的事，最高法院絕大多數大法官不願意糾正這一點，令人感到失望」。

另外三位保守派大法官湯瑪斯(Clarence Thomas)、戈薩奇(Neil Gorsuch)、巴瑞特(Amy Barrett)也持不同意見。