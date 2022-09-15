我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華女紐約法拉盛被刺亡 亞裔嫌犯照曝光

慫恿女兒球場打華女 南加媽被判賠9000元、寫道歉信

年輕人愛用TikTok 研究報告：裡頭充斥「偏激假新聞」

中央社／舊金山14日綜合外電
新聞守門人14日公布報告指出，TikTok正向用戶提供錯誤的新聞搜尋結果。（美聯社）
新聞守門人14日公布報告指出，TikTok正向用戶提供錯誤的新聞搜尋結果。（美聯社）

媒體監管機構新聞守門人（NewsGuard）今天公布報告指出，TikTok正向用戶提供錯誤的新聞搜尋結果，遍及政治、氣候變遷、COVID-19、烏克蘭戰爭等議題。

法新社報導，根據新聞守門人公布的研究報告，TikTok上有毒和虛假的陳述構成「重大威脅」，TikTok漸漸成為年輕族群上網搜尋訊息的場域。

新聞守門人自述為「新聞科技工具」，替網站和線上資訊的可信度評分。

新聞守門人在調查結果中表示：「即使TikTok的搜尋結果幾乎沒有錯誤資訊，但搜尋出的結果經常比谷歌（Google）更偏激。」

報告顯示，新聞守門人9月間在TikTok搜尋27個新聞主題，並分析前20個結果，發現19.5%影片含有錯誤或誤導的陳述。

研究人員表示，他們比較TikTok和Google在搜尋校園槍擊、墮胎、COVID-19、美國選舉、俄羅斯在烏克蘭的戰爭等新聞訊息的結果，發現錯誤或誤導的陳述包括匿名者Q（QAnon）宣揚的陰謀論，以及治療瘧疾、狼瘡藥物「羥氯奎寧」（hydroxychloroquine）的居家配方。

TikTok認為，這份分析報告使用的方法有缺陷，已把打擊錯誤訊息列為優先要務。

TikTok發言人面對法新社記者詢問時表示：「我們的社群指引清楚說明，我們不允許有害的錯誤訊息，其中包括醫療的錯誤訊息，我們會將它從平台移除。」

他並指出：「我們與可信的來源合作，以提升與公共衛生相關主題的權威性，同時與獨立事實查核者合作，幫助我們評估內容的準確性。」

TikTok 烏克蘭 羥氯奎寧

上一則

曾被逼聽「Baby Shark」怒告獄警 奧克拉荷馬囚犯離奇身亡

下一則

亞馬遜要求商家供貨最低價 加州提告壟斷、違反競爭

延伸閱讀

歐盟法院維持Google反壟斷判決 罰款減至41億歐元

歐盟法院維持Google反壟斷判決 罰款減至41億歐元
Google品牌洋芋片在日本推出 四種口味行銷Pixel 7手機

Google品牌洋芋片在日本推出 四種口味行銷Pixel 7手機
8月抖音及TikTok全球吸金逾3.06億美元 年增1.8倍

8月抖音及TikTok全球吸金逾3.06億美元 年增1.8倍
得來速只能開車？他騎馬去買100個麥當勞雞塊

得來速只能開車？他騎馬去買100個麥當勞雞塊

熱門新聞

圖為一位民眾在玩吃角子老虎機(slot machine)。美聯社

玩吃角子老虎獲頭彩支票遭銀行拒收 婦人指控遭歧視

2022-09-12 13:03
特斯拉執行長馬斯克的前女友，正在拍賣他們兩人在大學交往時的一些紀念物，包含馬斯克年輕時的照片。（取材自RR Auction）

馬斯克前女友拍賣全球首富年輕照片 求學青澀照全曝光

2022-09-12 11:38
吉柏森麵包店父子被誣告「種族歧視」，獲得澄清，歐柏林學院要賠該店3659萬元。(取自臉書)

非裔學生偷酒 店家卻被全校罵種族歧視 法院判校方賠3659萬

2022-09-11 12:14
已連續十天承受熱浪侵襲的加州，熱帶風暴可能豪雨成災。圖為加州長堤的救生員製作沙袋，準備應付將臨的風暴。(美聯社)

熱浪乾旱突變狂風暴雨 加州迎「最極端氣候」周

2022-09-09 22:15
由於捕龍蝦的陷阱籠可能危及鯨魚，環保組織已將龍蝦列入紅色名單，不少餐館把龍蝦從菜單中移除。(美聯社)

「捕抓陷阱危及鯨魚」 龍蝦列禁捕名單 餐廳紛停賣

2022-09-12 11:27
彭博報導，由於美國國防部發現其F-35戰機渦輪機泵中的磁鐵所用的一種合金「來自中國且未經授權」，目前已停止交付洛克希德馬丁公司新的F-35戰機。（路透）

F-35戰機內含「未授權中國材料」美國防部：暫停交付

2022-09-07 20:54

超人氣

更多 >
消費專家推薦 好市多必買11項冷凍食品

消費專家推薦 好市多必買11項冷凍食品
每月多領144元 明年社安金生活成本調整或8.7% 40年最高

每月多領144元 明年社安金生活成本調整或8.7% 40年最高
休士頓2014年滅門血案 兇嫌入境美國即遭逮捕

休士頓2014年滅門血案 兇嫌入境美國即遭逮捕
飛洛杉磯賭博 台賭客被搶30萬 竟還有賺

飛洛杉磯賭博 台賭客被搶30萬 竟還有賺
巴隆：美股大跳水 這12檔股票是時候撿便宜

巴隆：美股大跳水 這12檔股票是時候撿便宜