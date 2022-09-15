休士頓2014年華人滅門血案 兇嫌自中入境被捕

德州休士頓賽普瑞斯社區滅門血案，案發地點。(取自KHOU電視畫面)

2014年1月震撼全美華人 社區的休士頓 一家四口遭滅門血案，兇嫌呂峰(Feng Lu，音譯)11日從中國搭機抵達舊金山國際機場時，遭國土安全部人員逮捕，但執法單位透露的消息有限，又引發許多猜測。

德州休士頓滅門血案嫌犯呂峰(音譯)。(德州哈里斯縣警局)

德州休士頓所在的哈里斯縣警長岡薩雷茲(Ed Gonzalez)13日宣布，現年58歲的呂峰11日從中國搭機抵達美國，他在舊金山國際機場下機時，隨即遭聯邦執法人員逮捕，目前關押在北加州聖馬刁監獄(San Mateo County Jail)，他將會被引渡到德州為四項一級謀殺罪名(capital murders)受審。

2014年1月30日，哈里斯縣警局接到報案電話，派警員到休士頓郊區賽普瑞斯(Cypress)福斯特溪街(Fosters Creek Drive)的一戶住宅調查，警員入屋後在四個不同的房間各發現一具屍體，每名受害人都是頭部中槍，是遭人以行刑方式殺害。

四名死者是同一家人：50歲的男主人孫茂業(Maoye Sun，音譯) 是來自中國的工程師、他與49歲妻子謝梅(Mei Xie，音譯)於2000年結婚，他們七歲的兒子提摩西(Timothy Sun)、九歲兒子泰特斯(Titus Sun)都是當地桑普森小學(Marsh Sampson Elementary School)的學生。

休士頓華人協會HCA(Houston Chinese Alliance)就是在那年成立的，當時的會長孫盈盈(Yingying Sun)指出：「我記得當年休士頓華人社區人人自危，大家都擔心會遭人暗殺，我們還為他們全家舉行追悼會(vigil)；現在當我聽到嫌犯遭警方逮捕時，心中感到十分欣慰。」

HCA現任理事曹大衛(David Cao)表示，執法單位未透露多少消息，很多疑團還未解開，若呂峰真的是兇手，他怎麼會膽敢再到美國來？過去八年多他是否一直躲在中國？或者他已進出美國多次？另外，執法單位是根據什麼證據鎖定呂峰？一位執法單位的人員匿名透露，孫茂業和呂峰當年是在同一家公司上班，兩人互相認識。

有知情人士透露，孫茂業畢業於中國石油 大學，呂峰畢業於清華大學，兩人都曾任職於休士頓的石油服務公司Cameron，都是公司的技術骨幹。這家公司後來被Schlumberger收購，是其子公司。這起滅門案很可能源於工作中的矛盾。

據稱，呂峰曾要孫茂業推薦他升遷，但後來聽說孫並未推薦他，於是打電話給孫，問孫為何不推薦他，但孫告訴呂說他其實推薦了他。次日呂峰上班感覺同事對他的態度詭異，懷疑是孫在背後說了他的壞話，以致他未能升遷。他於是於1月23日購買了一把槍。警方調查人員研判，呂峰在兩天後用同一把槍殺死了孫茂業一家。

但呂峰否認謀殺指控，並且告訴調查人員，他不認識孫家的其他人，也不知道孫家住在哪裡。不過法庭文件稱有DNA證據顯示呂峰在說謊。