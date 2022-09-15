人口販運受害少女刺死強暴犯 獲改判5年緩刑

人口販運受害少女、現年17歲的路易斯2020年刺死強暴犯，13日被判緩刑五年，並須賠償死者家屬15萬元。(美聯社)

人口販運受害少女、現年17歲的派波‧路易斯(Pieper Lewis)在2020年6月刺死37歲強暴犯布魯克斯(Zachary Brooks)，最初被控犯下一級謀殺罪，後來被控過失殺人與故意傷害罪，在去年認罪；她13日在愛阿華州 波爾克郡(Polk County)地方法院被判處五年監管緩刑，另須支付死者家屬15萬元強制性賠償金。

官員指出，翹家少女路易斯15歲逃離養母虐待生活，睡在第梅因市(Des Moines)一棟公寓走廊，收留她的一名28歲男子強行要她賣淫，其中一名性侵 者就是布魯克斯。

路易斯表示，這名男子持刀強迫她去布魯克斯的公寓與布魯克斯有性行為；在布魯克斯多次強暴她後，她從床頭櫃上抓起一把刀，怒刺布魯克斯。

根據指控，路易斯總共刺了布魯克斯30幾刀。警方和檢察官對路易斯遭強暴性侵和人口販運沒有異議，但檢察官辯稱，布魯克斯是在睡覺時被刺，當時路易斯並沒有直接危險。

路易斯這兩年在少年拘留所期間取得高中同等學歷(GED)；在法官宣判前，她發表聲明表示，「我的靈魂被燒毀了，但仍在火焰中發光，聽我咆哮，看我發光，看我成長；」她寫道： 「我是倖存者。」

過失殺人與故意傷害罪在愛阿華州最高均可判處十年徒刑，地方法官波特 (David M. Porter)13日決定暫緩執行判決(Deferred Sentence)，但要是未來五年內路易斯違反緩刑的任何部分，可能就得入獄服刑20年。

波特法官在做出緩刑五年裁決後一再提醒路易斯：「我敢肯定，妳人生接下來五年將充滿妳不同意的規定。但這是妳要求的第二次機會，不會有第三次了」。