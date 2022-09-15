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聯邦破獲大規模跨州人口走私逮8人 估數千無證客受害

編譯周芳苑／綜合14日電
聯邦當局破獲一起大規模跨州人口走私，可能有數千移民受害，涉案八人13日被捕。圖為國土安全部副部長田凱出席記者會宣布此案。(美聯社)
聯邦當局破獲一起大規模跨州人口走私，可能有數千移民受害，涉案八人13日被捕。圖為國土安全部副部長田凱出席記者會宣布此案。(美聯社)

聯邦當局破獲一起大規模跨州人口走私，可能有數千無證移民受害，涉案八人13日被捕。

聯邦檢察官說，人稱「老闆娘」(Boss Lady)的彼德拉(Erminia Serrano Piedra)與其他七人共同涉案， 這八人在阿拉巴馬、路易斯安納、密西西比和德州被捕，罪名是偷渡非美國人來美以謀取金錢，並且危及人命。

司法部表示，還在搜尋據稱與該人口走私集團有關的230萬元。

嫌犯本周內將出庭，彼德拉訂16日舉行拘留聽審。

司法部官員說，受害者是想移民來美的哥倫比亞、瓜地馬拉和墨西哥人，他們被帶到「藏匿處」(stash houses)，走私販子在這些地方進行非法活動；一些受害者在進入和穿越美國途中被要求躲進手提箱、另一些則被塞進拖車、皮卡車甚至水罐車後面。

負責駕駛運送移民車輛的人可獲高2500元酬勞。

助理司法部長波賴特(Kenneth A. Polite)說，這個特定組織至少進行數百、乃至數千名潛在移民走私。

負責走私的執法部門國土安全調查處主導這次調查，探員13日在德州逮捕八名嫌疑人之一的加西亞(Katie Ann Garcia)時，救出12名移民，其中包括兩名未成年人。

國土安全部表示，已加強對人口走私跨國組織的打擊力度，近幾個月逮捕近5000名人口走私販運嫌犯；國土安全部首任亞裔副部長田凱(John K. Tien，音譯)表明嚴懲態度，聲稱在法律允許最大範圍內，起訴犯下人口走私罪的人。

司法部長加蘭德(Merrick Garland)稱，拜登政府與國土安全部、司法部成立「阿爾法聯合特遣部隊」(Joint Task Force Alpha)，旨在擊垮最危險的人口走私和販運網絡，已開始作業。

司法部 移民 國土安全部

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