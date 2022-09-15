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亞馬遜要求商家供貨最低價 加州提告壟斷、違反競爭

編譯周芳苑／綜合14日電
圖為加州一名亞馬遜送貨員遞送物品。(美聯社)
圖為加州一名亞馬遜送貨員遞送物品。(美聯社)

加州檢察長邦塔(Rob Bonta)宣布對亞馬遜提起反壟斷訴訟，指控這家總部位於西雅圖的電子商務巨頭，與在該平台銷售產品的商家簽反競爭合約(anti-competitive contract)，導致消費者支付更多費用。

邦塔發表聲明說，多年來，亞馬遜脅迫商家在其他平台刻意抬高價格，其他電子商務平台無法在價格上與亞馬遜競爭，消費者自然轉向亞馬遜購買所有商品；這家市值超過兆元的公司穩居市場霸主，疫情期間變得更大、籌碼更雄厚，對商家提出越來越無法抵抗的要求，最終讓消費者在加州各地購物時付更多錢。

對此，亞馬遜未出面置評。

檢察長辦公室稱，這場訴訟將是漫漫長路，但拒絕提出具體時間表。

檢察長辦公室稱，亞馬遜違反各種消費者保護訴訟依據的加州「不公平競爭法」(Unfair Competition Law)及反壟斷的加州「卡特萊特法」(Cartwright Act)。

在亞馬遜合約下，第三方零售商和批發商被禁止在其他網站提供更低價格，其他網站包括沃爾瑪(Walmart)、目標市場(Target)和電子灣(eBay)等對手，有時甚至包括這些商家自己的網站。

萬一其他線上平台有更低價格，商家有義務向亞馬遜提供補償；據報，商家未遵守約定將面臨種種制裁，或被終止或暫停銷售。

邦塔辦公室數據分析顯示，在合約下，商家通常不會降低在亞馬遜平台的售價，而是提高其他平台售價。

邦塔要求舊金山高等法院(San Francisco Superior Court)禁止亞馬遜簽署這些合約、返還不義之財，並對消費者不得不支付更多費用負責。

亞馬遜 加州 疫情

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