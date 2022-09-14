美國債逼近31兆 國民每人背債9.2萬元 高於主要盟友

美國國債當前約30兆8895億元。(美聯社)

美國國債 實時追蹤網站「USdebtclock.org 」顯示，美國國債當前約30兆8895億元，並且每分每秒都在增加，預計本月就會突破31兆大關；以全美3億3300萬人口計算，平均每人要負擔9萬2709元的債務，只算有納稅義務人的話，每人債務更達24萬5191元，公共債務占國內生產毛額(GDP)的97.53%，明顯高於主要盟友。

福斯商業新聞網(Fox Business)指出，新冠病毒疫情 是近年來各國政府國債迅速增加的主因，但以美國而言，早在疫情前就已經迅速增加。

與七大工業國集團(G7 )相比，美國國債金額雖然最多，但GDP占比尚非最高，雖稱不上是「財務穩健」，但至少不算「寅吃卯糧」；比起國債總額以15兆2310萬美元位居第二的日本，其國債的GDP占比高達288.31%，「國際透支」最為嚴重。

排行在日本以後的是義大利，國債總額3兆8640億美元，GDP占比達176.81%；緊接著的法國以3兆6750億美元排名第四，國債占GDP總額的130.64%；正在經歷國殤的英國總債務3兆3840億美元，GDP比率103.61%；美國盟友中財政體質最穩健的德國，國債總額以3兆4000億美元較英國略高，但只占GDP總數的76.46%。

G7各國裡國債額最低的是加拿大，只有1兆9000億美元，但由於加國的總體GDP較低，使國債金額占GDP的105.98%。

相比於美國各主要盟邦，競爭對手們的財政狀況健全許多；甫因烏俄戰爭而被趕出「G8」的俄羅斯，由於經濟規模很小，債務因此也低很多，只有2974億美元，且國債與GDP間比率更只有18.13%，是世界上主要國家占比最低者；至於中國，若與G7國家相較國債總額以10兆7970億美元排名第三，但GDP占比只有61.94%，比G7國家財政最穩健的德國還低。