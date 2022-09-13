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藍源火箭發射後隨即墜毀 太空艙藉降落傘落地無恙

記者張聲肇／綜合報導
藍源太空公司的火箭12日發射升空(圖)不久隨即掉落，太空艙打開降落傘安然降落地面，上面的實驗裝置無損。(美聯社)
藍源太空公司的火箭12日發射升空(圖)不久隨即掉落，太空艙打開降落傘安然降落地面，上面的實驗裝置無損。(美聯社)

藍源太空公司(Blue Origin)的火箭12日發射升空不久隨即掉落，但太空艙藉降落傘安然降落地面，艙內裝載的實驗裝置無損。

亞馬遜老闆貝佐斯(Jeff Bezos)的藍源公司曾用同類型的火箭運載付費乘客上太空，進行太空之旅。12日火箭墜落後，聯邦航管局(FAA)已下令同型火箭暫時不准升空，查出原因後再說。

新謝帕德號火箭在德州西部太空站升空不到一分鐘，底部唯一引擎突然噴出明亮的黃色火焰，太空艙立即啟動「發射失敗」機制，與火箭分離，幾分鐘後，藉降落傘之力，安然降落沙漠。

火箭則直墜地面，幸未造成傷亡或其他財物損失。藍源自己的平台一開始一語不發，隨後宣布：「今天的出航似乎不太正常，這不在計畫之列。」

將近一個小時後，華府總公司在推特上表示，「今天無乘員飛行啟航失敗，逃生系統如設計展開運作。」稍後，藍源表示，火箭已經墜毀。

問題發生在火箭以700哩(1126公里)時速上升到2.8萬呎(8500公尺)高空時，大約是火箭承受最大壓力的時刻，錄影帶只拍到太空艙的情況，沒有錄到火箭的情況。

正常情況下，火箭會降回沙漠的平台，整備後可繼續使用。

網路直播顯示，太空艙彈出到最高3.7萬呎(1.13萬公尺)的高度，上面載著36樣試驗設計，其中一半是太空總署委託、學生設計的試驗，預計測試在無重力狀態幾分鐘會有何結果。

這是新謝帕德號火箭計畫第23次發射升空，也是第九次搭載同型太空艙專為飛行試驗。

藍源火箭載人商業飛行上月才進行了一次，票價未公開。去年首飛，貝佐斯本人親自上陣。總計已有31人享受過藍源提供的十分鐘太空之旅，其中一人是以「星際爭霸戰」(Star Trek)影集和系列電影走紅的男星沙特納(William Shatner)去年以90歲高齡進行這趟太空旅程。

12日升空失敗的行程本來兩周前就該進行，因為天氣不佳，延到12日早上發射。

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