海豹部隊訓練不人道？ 海軍部介入調查

海軍海豹部隊訓練嚴格，圖為海豹部隊新兵全身泡在海水中，接受海浪洗禮。(美聯社)

海軍精銳特種部隊─海豹部隊(Navy SEALs)本已培訓過程嚴苛聞名，但是「紐約時報 」在報導中引述多名軍中消息人士的說法，指該部隊的訓練嚴苛程度有變本加厲的趨勢，而海軍部已經介入調查。

此議題的導火線是今年2月，24歲的受訓士兵莫倫(Kyle Mullen)在完成艱難的「基本水中爆破訓練」(BUD/s)第一階段鑑測後突感不適，送醫不久後去世。

莫倫的確切死因原定由海豹部隊的上級─海軍特種作戰司令部(NSWC)在8月發布，但是報告卻遭到海軍部高層壓下；匿名海軍高層表示，這是因為該報告基本上將死因歸責於莫倫，對於海豹部隊的病灶著墨太少。

海豹部隊培訓本來就以嚴苛、退訓率高聞名，過去20年來，平均通過率只有約25%，但是在去年2月跌到10%，近期更只剩下7%；而通過率崩跌，剛好又與海豹六隊「特種作戰開發群」(DEVGRU)隊長吉里(Bradley Geary)的到任時間吻合。

數名現役海豹部隊隊員及曾受該部隊培訓的軍人表示，自吉里就任以來，受訓內容變得愈發嚴苛，而且還解散文職顧問團，這批顧問團全部由前海豹部隊隊員組成，負責協助指導受訓隊員，還有在他們受到非必要操訓及身體特殊狀況時提供協助。

顧問團解散之後，已達虐待程度的操訓變本加厲，有人每天只能睡兩三個小時；也有人在腳傷求醫時，被要求將雙腳泡在海水一小時，最終嚴重感染而住院。

一些前海豹部隊隊員表示，這些情況在過去是聞所未聞；一名海豹部隊出身的父親表示，當年的訓練很嚴格，但強調的是團隊合作及磨練抗壓力，然而，當同樣加入海豹部隊培訓的兒子卻是一身腫傷，像是飆摩托車而出車禍 一樣，最終導致退訓。

海豹部隊的問題已引起海軍部高層注意，本月2日才卸任海軍作戰部副部長的雷斯赫(William Lescher)已經指示，要求在調查過程中，特戰部應讓位於第三方獨立調查小組，審視包括海豹部隊培訓狀況，以及文化風氣等整體性議題。