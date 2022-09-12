「捕抓陷阱危及鯨魚」 龍蝦列禁捕名單 餐廳紛停賣

由於捕龍蝦的陷阱籠可能危及鯨魚，環保組織已將龍蝦列入紅色名單，不少餐館把龍蝦從菜單中移除。(美聯社)

部分零售業者開始將龍蝦從菜單上除名，因為根據環保團體「海鮮觀察」(Seafood Watch)評估，安設在海底的龍蝦陷阱對罕見鯨魚造成過大風險，這些鯨魚常被陷阱纏困而受傷或死亡，該團體因此將美國和加拿大 的海鮮列入禁捕的「紅色名單」中。

位於加州 蒙特雷灣水族館(Monterey Bay Aquarium)的「海鮮觀察」評比不同海鮮的永續性，在上周宣布將美國和加拿大的龍蝦列入遭禁的紅色名單。

該團體在報告中指出，捕魚業威脅北大西洋露脊鯨，因為目前的管理方式無法降低鯨魚遭纏困的風險，也無法改善該物種的復育情況。

數千家企業參照「海鮮觀察」建議來選購海鮮，現在許多店家也承諾禁止採購任何出現在紅色名單上的食材。

「海鮮觀察」的評比名單上，將逾2000種海鮮產品依其永續程度分為「最佳選擇」、「優良替代」和「禁止」三類；該團體的建議在過去極具影響力，例如它曾將路易斯安納州捕蝦業列入紅色名單，以加強保護海龜；不過該捕蝦業後來已從紅色名單中移除。

由於捕龍蝦裝置構成海洋動物纏繞威脅，「海鮮觀察」陸續評估龍蝦業。國家海洋暨大氣總署(NOAA)和其他組織科學家表示，北大西洋露脊鯨現在全球剩下不到340條，其面臨的兩大生存風險分別是與漁船碰撞，以及被捕撈陷阱纏困。

北大西洋露脊鯨因好幾世代的商用捕鯨，近年數量已大減。

龍蝦捕撈業者則駁斥「海鮮觀察」的評比；緬因州 龍蝦業供應美國最多龍蝦，緬因州龍蝦漁夫協會(Maine Lobstermen's Association)執行長麥卡倫(Patrice McCarron)表示，他們已經近20年沒有與北大西洋露脊鯨互動的紀錄。

美加龍蝦漁夫均捕抓美國龍蝦，全球多數美國龍蝦來自新英格蘭沿岸和加拿大東岸，龍蝦對兩地的經濟與文化均有重要意義。

環保團體表示，「海鮮觀察」的決策引發民眾對漁業的關注，並意識到需要更努力保護鯨魚。