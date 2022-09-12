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「強迫女性成為母親」違州憲 密州廢除1931年墮胎禁令

編譯陳韻涵／綜合11日電
密西根州法官裁決，該州1931年的墮胎禁令違反州憲，應予撤銷。圖為維權人士在密州州議會前面呼籲維護墮胎權利。(美聯社)
密西根州法官裁決，該州1931年的墮胎禁令違反州憲，應予撤銷。圖為維權人士在密州州議會前面呼籲維護墮胎權利。(美聯社)

密西根州法官上周裁決，密州1931年的墮胎禁令違反密州憲法，在這項法律暫停執行數月後正式撤銷此法，成為密州墮胎相關議題與保障墮胎權的最新法律進展。

密州這項墮胎禁令爭議在聯邦最高法院6月24日推翻1973年保障婦女墮胎權的「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)之前，就已經是該州熱議主題。

密西根州法官裁決，該州1931年的墮胎禁令違反州憲，應予撤銷。圖為維權人士手執有...
密西根州法官裁決，該州1931年的墮胎禁令違反州憲，應予撤銷。圖為維權人士手執有衣架圖案及標語「我們不能開倒車」抗議。(Getty Images)

密州索賠法院(Court of Claims)法官伊莉莎白‧格雷徹(Elizabeth Gleicher)裁示，這項墮胎禁令違反密州憲法。她寫道，「否認安全和常規醫療保健的法律，不僅否認女性身體自主權和生活的能力，同時剝奪女性尊嚴，密州憲法禁止這種違反程序的行為。」

格雷徹的裁決恰逢密州最高法院考慮是否在11月8日期中選舉時，將修正案提議交付公投，這將讓密州憲法對於墮胎權的保障更加全面，提案決定期限為9日。

修正案支持者已提交超過70萬人連署的簽名，輕鬆通過門檻；然而，密州驗票委員會(Board of State Canvassers)對這項請願的投票結果勢均力敵，恐怕無法讓此議題列在選票上。 

在格雷徹經手的案件方面，這條1931年的法律視墮胎為刑事犯罪的範疇，除非母體有生命危險。

法官表示，這項法律「強迫女性成為母親」，阻卻女性決定「現在與未來生活的形態」。

格雷徹引述哈佛大學憲法學教授特萊伯(Laurence Tribe)的說法寫道，「這項法律強迫孕婦放棄生殖選擇，並以類似其他財產一般取而代之，未受尊重」。

密州「計畫生育」(Planned Parenthood)興訟後，這項法律5月遭法院暫停執行；格雷徹的裁決適用所有州與地方案件，但共和黨掌握的州議會可能上訴。

格雷徹7月曾表示，她從2018年加入州長惠特默(Gretchen Whitmer)和州檢察長丹娜·奈瑟(Dana Nessel)的競選活動後，便定期捐款給「計畫生育」組織，惠特默和奈瑟都是支持墮胎權的民主黨人士。

墮胎 計畫生育 期中選舉

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