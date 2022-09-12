躁鬱患者病情未癒被趕出院車禍亡 復健中心判賠7700萬

2017年9月22日，喬治亞州一名躁鬱症患者卡魯希洛(Nick Carusillo)因躁鬱症發作衝上I-85公路而被飛車輾斃，距離他被勒令離開收治他的「亞特蘭大大都會 復健中心」(MARR)不到一周，卡魯希洛家屬為此指控MARR及曾照護卡魯希洛的醫護人員在他病情未好轉的狀況下將他驅逐出院，陪審團近日判MARR賠償7700萬元予卡魯希洛家屬。

法庭文件指出，獲判總額中的1000萬元旨在賠償死者生前因躁鬱症所承受的精神痛苦、5500萬元賠償賠償死者的「生命價值」、1000萬元作為懲罰性賠償，剩下的錢則屬卡魯希洛家屬訴訟必要支出費用。

獲悉判決後，卡魯希洛的母親說：「我兒子的死不是他的問題，而是被困在一個糟糕的醫療體制內，我希望這個判決可以引起立法部門、保險公司、醫療機構乃至所有躁鬱症患者的注意，提醒醫療機構要把收治患者的安全放在首位。」

卡魯希洛的母親進一步指出，他的兒子剛送進MARR時正在使用鋰齊寧(lithium)與思樂康(Seroquel)治療，病況相對穩定，但MARR的主治醫師卻不顧家人與長照治療師的建議，而擅自停藥，導致病況惡化；再加上後來卡魯希洛又連續因為違反MARR宵禁 政策及不得攜帶手機 等與醫療照護專業無關的規定，而被勒令退院，使卡魯希洛再也無法獲得專業治療照護，最終使他躁鬱症發作橫死州際公路上。

MARR律師對此辯稱，MARR對卡魯希洛的死非常遺憾，但主治醫師是在卡魯希洛向他抱怨鋰齊寧帶來的副作用才決定停藥，至於宵禁及禁帶手機等生活規定，早在入院時就已告知患者及家屬，事後再以此為有利己方的主張似有違禁反言原則；何況MARR院方原本有計畫將卡魯希洛轉介至另一治療機構，但此擬議遭卡魯希洛及家屬拒絕。