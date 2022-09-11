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「保衛地球」太空船撞小行星演習 9/26啟動

記者張聲肇／綜合報導
圖為2021年11月，太空探索公司的獵鷹9號運載火箭自加州范登堡空軍基地發射成功，如今10個月後，太空的測試艇將校準軌道後與目標小行星對撞，進行測驗。(美聯社)
圖為2021年11月，太空探索公司的獵鷹9號運載火箭自加州范登堡空軍基地發射成功，如今10個月後，太空的測試艇將校準軌道後與目標小行星對撞，進行測驗。(美聯社)

太空總署預定9月26日舉行太空船撞小行星演習， 有朝一日，或可用同一方式保護地球免去一場外太空「飛來橫禍。」

這項國際合作計畫使用的太空船名為「雙小星重導測試艇」(Double Asteroid Redirect Test spacecraft，簡稱 DART )，目標小行星對地球不構成威脅，太空總署說首次運用太空船測試「動力學衝擊」，改變小行星方向，目的是「防衛地球」。

2021年11月，太空探索公司的獵鷹9號運載火箭已從加州范登堡空軍基地把測試艇載向太空，過了10個月，測試艇將在三周內三度校準軌道，接近目標小行星。科學家說，每校準一次，就減少一些飛行軌道的誤差，可以更精準衝向目標。

這個目標名為Dimorphos(同種二形)，25日將最後一次校準，屆時離測試艇僅2公里，測試艇會自動導航，撞向兩顆當中的目標小行星。這兩顆小行星Didymos離地球2000萬哩，目前地球收到的照片很模糊，等更多資料傳回，工作人員可拼湊出更清晰的圖像，確認它們的位置。

太空總署噴射推進實驗室DART測試艇導航官貝雷若斯(Julie Bellerose)說，首次看到目標雙星的照片後，工作團隊就可據以調整導航軟體，把測試艇飛行的方向調到針對其中相當於衛星的那顆。

如果測試艇可按計畫以每小時1.5萬哩的速度撞上Dimorphos，科學家就可算出衝擊力是否足以改變小行星繞行太陽的軌道。測試艇不會改變兩個小行星的軌道，但預計可以改變較小那顆的速度，地面天文望遠鏡和測試艇傳回的資料最後整理出來，就可確知計畫執行的結果如何。

小行星以每秒20哩的速度環繞太陽，約翰霍普金斯大學應用物理實驗室星球天文學家瑞夫金(Andy Rivkin)說，只要能影響到每秒一兩吋的速度，就可驗證「動力學衝擊」說可行。

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