我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

悼戈巴契夫、憶黛妃…他拆除鐵幕 她解脫束縛 改變了世界

俄軍前線潰退 俄國內挺戰部落客跳腳批普亭

普林斯頓大學免學費新案 家庭年收少於10萬元的大學生受惠

編譯徐薏茹／綜合10日電
普林斯頓大學校園一角。(學校官網)
普林斯頓大學校園一角。(學校官網)

普林斯頓大學(Princeton University)發布新的全額獎學金標準，自2023年秋季起，家庭年收入低於10萬元的學生將有機會透過該校新的補助計畫免費就讀，由校方負擔學費、食宿費用，預計將有超過四分之一的普林斯頓大學本科生受惠。

先前只有家庭收入低於6萬5000元的學生有資格獲得全額補助。普林斯頓大學校長艾斯格魯伯(Christopher L. Eisgruber)表示這一新計畫能「確保來自所有背景具有天賦的學生不僅能負擔普林斯頓的教育，還能在校園裡與其他領域蓬勃發展。」

今年普林斯頓大學的學費增長2.5%，根據新州地方媒體NJ Advance Media的分析報導，普林斯頓大學學費上漲的速率比新州其他27所四年制非營利大學還慢，分析報告的其他大學學費平均增長3%。

華盛頓郵報報導，今年未接受補助的學生在普林斯頓大學就讀的費用估計為7萬9540元，包含學費、食宿與其他支出，統計下來，四年的全額獎學金價值遠高於30萬元。

除了上述補助，年收入介於15萬元至30萬元的大多數家庭也將能獲得部分補貼，年收入15萬元的家庭一年學雜費支出約1萬2500元，家庭年收入30萬元的學生每年學費最多支付5萬元，其他收入區間所需支出可至普林斯頓大學官網查詢。

2023年秋季起，該校接受補助的學生也將免除每年3500元的書本及雜項費用，有望減輕學生暑期尋找高薪工作或在學年期間兼職的壓力。

普林斯頓大學的新計畫可能引起其他頂尖名校的迴響，哈佛、耶魯、史丹福等一流大學均在學校官網推廣年收入7萬5000元以下的家庭有資格獲得全額獎學金。

2001年，普林斯頓大學免除財務援助計畫的學貸，一些名校也跟進「無貸款」措施。

新建的宿舍大樓落成以後，2025年秋季普林斯頓大學的大學本科生註冊人數將從疫情前的5200人左右增加至約5700人；該校每年吸引數以萬計的學生申請，但供應遠不及需求，2021年的錄取率僅4%。

新州 貸款 疫情

上一則

傷膝河大屠殺遺址 原住民集資購買「保護聖地」

延伸閱讀

普林斯頓大學免學費新案出爐 家庭年收少於10萬有資格

普林斯頓大學免學費新案出爐 家庭年收少於10萬有資格
種族最多元城市 新州澤西市連6年居冠

種族最多元城市 新州澤西市連6年居冠
紐約州准猶太大學設同志社團 最高法院下令暫緩

紐約州准猶太大學設同志社團 最高法院下令暫緩
連接地標、遺址、博物館… 新州將建「非裔文物徑」

連接地標、遺址、博物館… 新州將建「非裔文物徑」

熱門新聞

美國知名家居用品零售商Bed Bath ＆ Beyond財務長阿納爾2日從有57層高的紐約倫納德街56號大樓，也稱為Jenga大樓墜樓死亡。（截圖自YouTube）

美「迷因股」讓20歲大學生賺進1.1億 財務長為何墜亡？

2022-09-05 01:10
來自北京的浦淑柔目前在維州的農夫市集賣自己做的法式可頌，結合亞裔口味，受到各族裔食客歡迎。(浦淑柔提供)

世界OnAir／一人麵包店 北京女生維州創業 收入翻四倍

2022-09-06 16:12
川普（左）妻子梅蘭妮亞（右）對於閨房被搜索很不滿。（路透）

前第一夫人梅蘭妮亞內衣褲全部重買 都怪FBI ?

2022-09-03 13:03
田納西州名媛教師伊麗莎‧弗萊徹。(美聯社)

田州名媛證實遇害 男嫌有綁架前科 曾坐牢20年

2022-09-06 10:13
上月26日在洛杉磯街頭競車者，在路上摩摖燒胎，留下焦黑胎痕。附近居民非常痛恨這種擾亂安靜的「占領街頭」惡行，也抗議好萊塢「玩命關頭」電影在社區拍攝，集體組織舉牌抗議。(Getty Images)

燒胎、飆車、槍擊 全美「占領街頭」猖獗 新犯罪崛起

2022-09-04 22:18
已連續十天承受熱浪侵襲的加州，熱帶風暴可能豪雨成災。圖為加州長堤的救生員製作沙袋，準備應付將臨的風暴。(美聯社)

熱浪乾旱突變狂風暴雨 加州迎「最極端氣候」周

2022-09-09 22:15

超人氣

更多 >
英媒爆女王臨終前 查理致電哈利：別帶梅根來

英媒爆女王臨終前 查理致電哈利：別帶梅根來
威廉繼承價值10億英鎊領地 一夕變成英國大地主

威廉繼承價值10億英鎊領地 一夕變成英國大地主
撿起落地食物正要放嘴裡 發現女王在看 梅伊自曝糗事

撿起落地食物正要放嘴裡 發現女王在看 梅伊自曝糗事
洛杉磯溫莎山五屍六命大車禍 確認瘋狂車速130英里

洛杉磯溫莎山五屍六命大車禍 確認瘋狂車速130英里
月餅太多怎麼辦？逾六成中國民眾這樣處理

月餅太多怎麼辦？逾六成中國民眾這樣處理