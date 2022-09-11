普林斯頓大學免學費新案 家庭年收少於10萬元的大學生受惠

普林斯頓大學校園一角。(學校官網)

普林斯頓大學(Princeton University)發布新的全額獎學金標準，自2023年秋季起，家庭年收入低於10萬元的學生將有機會透過該校新的補助計畫免費就讀，由校方負擔學費、食宿費用，預計將有超過四分之一的普林斯頓大學本科生受惠。

先前只有家庭收入低於6萬5000元的學生有資格獲得全額補助。普林斯頓大學校長艾斯格魯伯(Christopher L. Eisgruber)表示這一新計畫能「確保來自所有背景具有天賦的學生不僅能負擔普林斯頓的教育，還能在校園裡與其他領域蓬勃發展。」

今年普林斯頓大學的學費增長2.5%，根據新州 地方媒體NJ Advance Media的分析報導，普林斯頓大學學費上漲的速率比新州其他27所四年制非營利大學還慢，分析報告的其他大學學費平均增長3%。

華盛頓郵報報導，今年未接受補助的學生在普林斯頓大學就讀的費用估計為7萬9540元，包含學費、食宿與其他支出，統計下來，四年的全額獎學金價值遠高於30萬元。

除了上述補助，年收入介於15萬元至30萬元的大多數家庭也將能獲得部分補貼，年收入15萬元的家庭一年學雜費支出約1萬2500元，家庭年收入30萬元的學生每年學費最多支付5萬元，其他收入區間所需支出可至普林斯頓大學官網查詢。

2023年秋季起，該校接受補助的學生也將免除每年3500元的書本及雜項費用，有望減輕學生暑期尋找高薪工作或在學年期間兼職的壓力。

普林斯頓大學的新計畫可能引起其他頂尖名校的迴響，哈佛、耶魯、史丹福等一流大學均在學校官網推廣年收入7萬5000元以下的家庭有資格獲得全額獎學金。

2001年，普林斯頓大學免除財務援助計畫的學貸，一些名校也跟進「無貸款 」措施。

新建的宿舍大樓落成以後，2025年秋季普林斯頓大學的大學本科生註冊人數將從疫情 前的5200人左右增加至約5700人；該校每年吸引數以萬計的學生申請，但供應遠不及需求，2021年的錄取率僅4%。