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988健康照護熱線 原住民獲聯邦3500萬元補助

編譯陳韻涵／綜合10日電
聯邦宣布撥款撥款3500萬元給原住民與阿拉斯加原民部落，落實免費988健康照護熱線的使用。(美聯社)
聯邦宣布撥款撥款3500萬元給原住民與阿拉斯加原民部落，落實免費988健康照護熱線的使用。(美聯社)

新墨西哥州北部聖克拉拉鎮(Santa Clara Pueblo)將啟用988健康照護熱線，確保求助者的隱私獲得保障。

聖克拉拉鎮大多數居民互相熟稔，時常有人因為藥物濫用等心理健康問題求助而致電部落辦公室，卻發現受話者是親戚的窘境。

該鎮鎮長查瓦瑞亞(Michael Chavarria)日前接待前來訪視的聯邦官員並獲得經費，得以設置與全國連線的心理健康危機熱線。

查瓦瑞亞表示，求助者的隱私至關重要。他說：「人們會猶豫，且須鼓起勇氣求救才能獲得幫助，我們將盡己所能予以協助。」

全國988自殺防治熱線6月上線啟用，它像911報案電話一樣是組好記的電話號碼，但988不會調派警消或護理人員，而是為進線民眾與訓練有素的心理諮商員建立溝通管道，人們還能透過簡訊和線上聊天的方式，與988心理諮商師對話。 

聯邦聯邦衛生部(HHS)9日宣布，撥款3500萬元給北美原住民與阿拉斯加原民部落，確保致電者獲得必要協助以及可能需要的事後追蹤。

這項聯邦經費的申請日到10月25日截止，任何獲得聯邦認可的部落及其組織都符合申請資格，預計可讓100個部落或組織受惠；然而僧多粥少，部落抱怨聯邦政府的作法，迫使各部落之間爭搶有限的經費。

這筆經費是拜登總統6月簽署的1億5000萬元經費的一環，該議案聚焦槍枝暴力和心理健康；聯邦政府共撥款4億3200萬元用以拓展危機諮商與電話基礎建設網絡，並協助地方建置988熱線。

查瓦瑞亞認為，新冠肺炎疫情之後造成的社會孤立，讓新墨西哥州當地出現愈來愈多需要幫助的居民，該州與酒精和藥物濫用相關的死亡率在全美排名數一數二。

聯邦數據顯示，北美與阿拉斯加原民受到不成比例的暴力犯罪和自殺的影響甚劇。

新墨西哥州 心理健康 隱私

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