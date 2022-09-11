傷膝河大屠殺遺址 原住民集資購買「保護聖地」

圖為南達科他州「傷膝河國家歷史地標」所在地，兩個印第安部族合購此地，保留歷史文化。(美聯社)

南達科他州 兩個印第安部族聯合購買「傷膝河國家歷史地標」(Wounded Knee National Historic Landmark)周圍40英畝土地，藉以保留原住民 部族的歷史及文化。這個地標正是美國歷史上，印第安部族慘遭大規模殺戮的「傷膝河大屠殺」(Wounded Knee Massacre)遺址所在。

合資購入松嶺(Pine Ridge)保留地的是美州印第安三大族群之一的奧格拉拉蘇族(Oglala Sioux)及夏延河蘇族(Cheyenne River Sioux)，他們表示，購入土地是確保這個地區得到保護，成為原住民部族的聖地。

奧格拉拉蘇族領袖基勒(Kevin Killer)指出，這是朝著治癒及確保部族得到保護所走出的一小步。

媒體報導，奧格拉拉蘇族及夏延河蘇族分別支付25.5萬元及24.5萬元合資購買，並以奧格拉拉蘇族的名義持有。兩個部族同意要求聯邦內政部，代表他們將土地納入信託。

南達科他州的奧格拉拉蘇族人莉歐娜在麻州一家保存大批原住民歷史遺物的民間「伍德茲紀念博物館」，整理遺物。(美聯社)

夏延河蘇族成員之一的馬拉斯(Marlis Afraid of Hawk)，祖父是大屠殺倖存者之一，她本人也是倖存者後代團體負責人，最初反對購買這塊原屬印第安保留地的土地，但現在則表示支持，認為可給到來參觀大屠殺遺址的人一次再教育。

1968年，商人卡茲維尼斯基(James Czywczynski)購入這塊土地，經營一個貿易站及博物館 ，但1973年印第安人運動抗議者占據該地，摧毀了貿易站及卡茲維尼斯基的房子，歷時71天的抗議及對峙。

卡茲維尼斯基後來搬離並將土地掛牌出售，但原住民部族內部對於是否購入一直存在分歧，如今兩個部族合購，也結束了長達數十年與美國政府有關所有權問題的爭執。

「傷膝河大屠殺」發生於1890年12月29日，美國政府為了保護淘金者的安全，驅趕當地印第安人，儘管印第安人已按要求交出武器，但率領第七騎兵團的軍官福費思（James W. Forsyth）仍指有人未受出武器，美軍於是開火，無差別的射殺印第安人，事件中約有300多名原住民，包括婦女及小孩死亡。