傷膝河大屠殺遺址 原住民集資購買「保護聖地」
南達科他州兩個印第安部族聯合購買「傷膝河國家歷史地標」(Wounded Knee National Historic Landmark)周圍40英畝土地，藉以保留原住民部族的歷史及文化。這個地標正是美國歷史上，印第安部族慘遭大規模殺戮的「傷膝河大屠殺」(Wounded Knee Massacre)遺址所在。
合資購入松嶺(Pine Ridge)保留地的是美州印第安三大族群之一的奧格拉拉蘇族(Oglala Sioux)及夏延河蘇族(Cheyenne River Sioux)，他們表示，購入土地是確保這個地區得到保護，成為原住民部族的聖地。
奧格拉拉蘇族領袖基勒(Kevin Killer)指出，這是朝著治癒及確保部族得到保護所走出的一小步。
媒體報導，奧格拉拉蘇族及夏延河蘇族分別支付25.5萬元及24.5萬元合資購買，並以奧格拉拉蘇族的名義持有。兩個部族同意要求聯邦內政部，代表他們將土地納入信託。
夏延河蘇族成員之一的馬拉斯(Marlis Afraid of Hawk)，祖父是大屠殺倖存者之一，她本人也是倖存者後代團體負責人，最初反對購買這塊原屬印第安保留地的土地，但現在則表示支持，認為可給到來參觀大屠殺遺址的人一次再教育。
1968年，商人卡茲維尼斯基(James Czywczynski)購入這塊土地，經營一個貿易站及博物館，但1973年印第安人運動抗議者占據該地，摧毀了貿易站及卡茲維尼斯基的房子，歷時71天的抗議及對峙。
卡茲維尼斯基後來搬離並將土地掛牌出售，但原住民部族內部對於是否購入一直存在分歧，如今兩個部族合購，也結束了長達數十年與美國政府有關所有權問題的爭執。
「傷膝河大屠殺」發生於1890年12月29日，美國政府為了保護淘金者的安全，驅趕當地印第安人，儘管印第安人已按要求交出武器，但率領第七騎兵團的軍官福費思（James W. Forsyth）仍指有人未受出武器，美軍於是開火，無差別的射殺印第安人，事件中約有300多名原住民，包括婦女及小孩死亡。
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