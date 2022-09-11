我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

悼戈巴契夫、憶黛妃…他拆除鐵幕 她解脫束縛 改變了世界

俄軍前線潰退 俄國內挺戰部落客跳腳批普亭

傷膝河大屠殺遺址 原住民集資購買「保護聖地」

編譯盧炯燊／綜合10日電
圖為南達科他州「傷膝河國家歷史地標」所在地，兩個印第安部族合購此地，保留歷史文化。(美聯社)
圖為南達科他州「傷膝河國家歷史地標」所在地，兩個印第安部族合購此地，保留歷史文化。(美聯社)

南達科他州兩個印第安部族聯合購買「傷膝河國家歷史地標」(Wounded Knee National Historic Landmark)周圍40英畝土地，藉以保留原住民部族的歷史及文化。這個地標正是美國歷史上，印第安部族慘遭大規模殺戮的「傷膝河大屠殺」(Wounded Knee Massacre)遺址所在。

合資購入松嶺(Pine Ridge)保留地的是美州印第安三大族群之一的奧格拉拉蘇族(Oglala Sioux)及夏延河蘇族(Cheyenne River Sioux)，他們表示，購入土地是確保這個地區得到保護，成為原住民部族的聖地。

奧格拉拉蘇族領袖基勒(Kevin Killer)指出，這是朝著治癒及確保部族得到保護所走出的一小步。

媒體報導，奧格拉拉蘇族及夏延河蘇族分別支付25.5萬元及24.5萬元合資購買，並以奧格拉拉蘇族的名義持有。兩個部族同意要求聯邦內政部，代表他們將土地納入信託。

南達科他州的奧格拉拉蘇族人莉歐娜在麻州一家保存大批原住民歷史遺物的民間「伍德茲紀...
南達科他州的奧格拉拉蘇族人莉歐娜在麻州一家保存大批原住民歷史遺物的民間「伍德茲紀念博物館」，整理遺物。(美聯社)

夏延河蘇族成員之一的馬拉斯(Marlis Afraid of Hawk)，祖父是大屠殺倖存者之一，她本人也是倖存者後代團體負責人，最初反對購買這塊原屬印第安保留地的土地，但現在則表示支持，認為可給到來參觀大屠殺遺址的人一次再教育。

1968年，商人卡茲維尼斯基(James Czywczynski)購入這塊土地，經營一個貿易站及博物館，但1973年印第安人運動抗議者占據該地，摧毀了貿易站及卡茲維尼斯基的房子，歷時71天的抗議及對峙。

卡茲維尼斯基後來搬離並將土地掛牌出售，但原住民部族內部對於是否購入一直存在分歧，如今兩個部族合購，也結束了長達數十年與美國政府有關所有權問題的爭執。

「傷膝河大屠殺」發生於1890年12月29日，美國政府為了保護淘金者的安全，驅趕當地印第安人，儘管印第安人已按要求交出武器，但率領第七騎兵團的軍官福費思（James W. Forsyth）仍指有人未受出武器，美軍於是開火，無差別的射殺印第安人，事件中約有300多名原住民，包括婦女及小孩死亡。

原住民 南達科他州 博物館

上一則

靠呼吸器維生850天 新冠患者一度好轉仍離世

下一則

普林斯頓大學免學費新案 家庭年收少於10萬元的大學生受惠

延伸閱讀

烤山豬不稀奇 台灣阿里山原住民中秋節烤整隻鱷魚

烤山豬不稀奇 台灣阿里山原住民中秋節烤整隻鱷魚
連接地標、遺址、博物館… 新州將建「非裔文物徑」

連接地標、遺址、博物館… 新州將建「非裔文物徑」
西班牙農地 發現歐洲最大巨石遺址

西班牙農地 發現歐洲最大巨石遺址
至今身分不明 亞馬遜叢林最後1名「洞穴原住民」逝世

至今身分不明 亞馬遜叢林最後1名「洞穴原住民」逝世

熱門新聞

美國知名家居用品零售商Bed Bath ＆ Beyond財務長阿納爾2日從有57層高的紐約倫納德街56號大樓，也稱為Jenga大樓墜樓死亡。（截圖自YouTube）

美「迷因股」讓20歲大學生賺進1.1億 財務長為何墜亡？

2022-09-05 01:10
來自北京的浦淑柔目前在維州的農夫市集賣自己做的法式可頌，結合亞裔口味，受到各族裔食客歡迎。(浦淑柔提供)

世界OnAir／一人麵包店 北京女生維州創業 收入翻四倍

2022-09-06 16:12
川普（左）妻子梅蘭妮亞（右）對於閨房被搜索很不滿。（路透）

前第一夫人梅蘭妮亞內衣褲全部重買 都怪FBI ?

2022-09-03 13:03
田納西州名媛教師伊麗莎‧弗萊徹。(美聯社)

田州名媛證實遇害 男嫌有綁架前科 曾坐牢20年

2022-09-06 10:13
上月26日在洛杉磯街頭競車者，在路上摩摖燒胎，留下焦黑胎痕。附近居民非常痛恨這種擾亂安靜的「占領街頭」惡行，也抗議好萊塢「玩命關頭」電影在社區拍攝，集體組織舉牌抗議。(Getty Images)

燒胎、飆車、槍擊 全美「占領街頭」猖獗 新犯罪崛起

2022-09-04 22:18
已連續十天承受熱浪侵襲的加州，熱帶風暴可能豪雨成災。圖為加州長堤的救生員製作沙袋，準備應付將臨的風暴。(美聯社)

熱浪乾旱突變狂風暴雨 加州迎「最極端氣候」周

2022-09-09 22:15

超人氣

更多 >
英媒爆女王臨終前 查理致電哈利：別帶梅根來

英媒爆女王臨終前 查理致電哈利：別帶梅根來
威廉繼承價值10億英鎊領地 一夕變成英國大地主

威廉繼承價值10億英鎊領地 一夕變成英國大地主
撿起落地食物正要放嘴裡 發現女王在看 梅伊自曝糗事

撿起落地食物正要放嘴裡 發現女王在看 梅伊自曝糗事
洛杉磯溫莎山五屍六命大車禍 確認瘋狂車速130英里

洛杉磯溫莎山五屍六命大車禍 確認瘋狂車速130英里
月餅太多怎麼辦？逾六成中國民眾這樣處理

月餅太多怎麼辦？逾六成中國民眾這樣處理