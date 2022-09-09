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田州、密州犯案4死3傷 曼菲斯「封城」緝兇 19歲槍嫌落網

記者胡玉立／綜合報導
19歲男子凱利(見圖)在田納西州第二大城曼菲斯市隨機槍擊劫車，造成四死三傷，作案時還進行網路直播，當局展開瘋狂大搜捕後，將他逮捕。(美聯社)
19歲男子凱利(見圖)在田納西州第二大城曼菲斯市隨機槍擊劫車，造成四死三傷，作案時還進行網路直播，當局展開瘋狂大搜捕後，將他逮捕。(美聯社)

田納西州第二大城曼菲斯市(Memphis)7日發生大規模連續槍擊案，當局為此展開瘋狂大搜捕，曼市全市形同封城，直到警方當晚逮捕19歲嫌犯凱利(Ezekiel Kelly)後才解禁。嫌犯一路任意朝民眾開槍劫車，犯罪現場至少有八個，甚至越過鄰近的密西西比州；嫌犯濫殺過程中一度上臉書直播。濫殺案最後造成四死三傷。

曼菲斯市警局長戴維斯(Cerelyn Davis)8日在記者會上說，凱利7日凌晨1時左右開始逞凶，一名24歲男子在自家車道上被他射殺；下午4時30分左右，凱利再次作案，在幾分鐘內，一男子在車內被槍擊身亡，一名女子在另一地點 腿部中彈後送醫。

下午6點左右，凱利闖入AutoZone商店、重傷一名男子，還上臉書直播。警方收到直播警報隨即展開搜捕行動，並呼籲市民留在室內；凱利則繼續橫行、撞毀自己的車子後，在空中舉槍步行穿梭於汽車間，並劫車、開槍打死車內婦女，然後再犯下另外兩起槍擊案，導致另一名女性死亡、一名男子受傷，另有一人被劫持但並未受傷。

這段期間，曼菲斯當地交通局暫停有軌電車和公車服務，曼菲斯大學持續封鎖。47歲市民史密斯(Chris Smith)表示，她聽說槍手在曼菲斯市附近開車行凶時，正在沃爾瑪購物，「我唯一能想到的就是我不想死在沃爾瑪，所以我馬上離開」。

史密斯表示，她曾多次遇上持槍搶劫，全國槍枝暴力猖獗，她對這種事並不驚訝，「這太常見了」。她說：「只能『聽天由命』地活下去。」

法庭紀錄顯示，2020年凱利即被控犯下兩項一級謀殺未遂罪、持有槍枝罪和魯莽使用致命武器危害他人罪名。當時17歲的凱利先在少年法庭受指控，後來被轉至成人法庭；他對刑罰較輕的嚴重攻擊罪名認罪，獲判三年徒刑，但只服刑11個月，3月獲釋出獄。

曼菲斯市長斯特里克蘭(Jim Strickland)指出，「若凱利服滿三年刑期，今天仍在獄中，四名同胞也會活著。」他譴責這場「毫無意義的殺人惡行」表示：「在嫌犯被捕前，市民被迫就地找掩護，令人憤怒；這不是我們的生活方式，我們不能接受。市民面臨的是任何人都不應遭遇的暴力類型。」

槍擊 沃爾瑪 臉書

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