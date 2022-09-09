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移民享受公共福利 無礙綠卡申請 國安部新規12月23日上路

特派員黃惠玲／綜合報導

國土安全部(DHS)8日宣布一項新的「公共負擔」(public charge)規定，明確要求DHS在審批移民身分時，不會將申請者是否使用醫療保險、營養補助或住房津貼列入考慮範圍。此項新規取消了前總統川普時期制訂的旨在限制可能依賴政府援助者的移民福利的政策；新規將從今年12月23日起施行。

根據川普時期的規則，如果移民已經或預計會獲得糧食劵、醫療補助、住房援助或其他公共福利，將在申請永久居民身分時被否決。拜登政府在2021年3月停止執行上述規定。

國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)發表聲明表示，這項行動確保合法移民及其美國公民家庭或成員得到公平與人道待遇，「此新規與美國基本價值觀一致，我們不會懲罰那些選擇使用醫療福利與其他政府服務的個人」。

這項新規的詳細條文，可查詢聯邦公報(Federal Register)，網址：https://reurl.cc/ZblyMa

根據非盈利組織「保護移民家庭」(Protecting Immigrant Families)說明，新規將澄清「應考慮及不應考慮的公共負擔事項」，包括：

●兒童或其他家庭成員使用聯邦安全網項目(federal safety net programs)，不會列入在公共負擔評估範圍。

●醫療補助(Medicaid，及白卡)不會列入考慮評估，除非此人正接受長照機構照顧，至於短期照護或家務助理、社區為基礎的服務，則不會受到影響。

●糧食劵(SNAP)、婦嬰照顧(WIC)、住屋津貼Section 8與其他「非現金」聯邦項目，以及這些計畫的州、地方資助，都不會列入公共負擔評估。

新規要求移民官在做出公共負擔決定時，要考慮申請者的所有狀況，包括年齡、健康、收入、教育與家庭規模，以及是否需要支付贍養費等。

只有在兩種類型的政府項目可能會使申請人列入「公共負擔」，其一為「現金補助」，包括社安金SSI、對急需援助家庭的暫時補助9Temporary Assistance for Needy Families ，TANF)，還有來自州或地方的一般現金援助，以及使用政府資助的長照機構服務。

移民家庭 公共負擔 福利

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