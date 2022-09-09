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完全沒浪費…職業移民綠卡額外名額 今年預計會用完

編譯孫梁／綜合8日電
政府預計在9月30日結束的會計年度，今年額外的職業移民綠卡名額有望全部用完，從而避免再度出現綠卡名額沒用完而被浪費的情況。(Getty Images)
政府預計在9月30日結束的會計年度，今年額外的職業移民綠卡名額有望全部用完，從而避免再度出現綠卡名額沒用完而被浪費的情況。(Getty Images)

聯邦公民及移民服務局(USCIS)預計，在9月30日結束的會計年度，今年額外的職業移民綠卡名額有望全部用完，從而避免再度出現職業移民的綠卡名額因為沒用完而被浪費的狀況。

USCIS通常每年發放14萬張職業移民綠卡，但對眾多申請人來說只是杯水車薪，許多人要等候十年。

疫情爆發為職業移民提供了千載難逢的機會，過去兩年適用於職業移民的綠卡幾乎增多一倍，因為移民法規定，親屬移民的綠卡若未用完，第二年將轉為職業移民綠卡。

近兩年出現大量沒有使用的親屬移民綠卡，因為申請人多是美國公民的兄弟姊妹和成年子女，他們在海外申請綠卡 。疫情爆發後，美國駐外領事館大幅減少申請人的預約面試，結果墨西哥、菲律賓等國的申請人儘管已等候10年甚至更久，也只好繼續等待。

美國領事館現已恢復親屬移民的綠卡申請面試，幾乎接近疫情前水平，但預計今年仍有約6萬個名額用不完，意味著10月開始將轉成下一會計年度的職業移民綠卡。

職業移民綠卡增多對印度申請人是利好消息，但職業移民的申請積壓140萬份，其中大部分為印度移民，他們多在高科技領域工作，但等候時間比其他國家的人更長，因為每個國家的職業移民名額都設有限額。

USCIS去年的職業移民綠卡比平時多出12萬張，由於積壓嚴重和人手短缺，導致6萬8000個綠卡申請沒有處理，而職業移民綠卡如果當年沒有用完會被作廢，不能轉到下一年度。

今年再度發生綠卡名額被浪費的前景，在移民維權組織、印度裔群體及其雇主中引起恐慌，主要是高科技和金融領域的雇主。一個律師團體今年7月提出集體訴訟，要求移民當局保留沒有用完的職業移民綠卡名額。

USCIS局長賈杜(Ur M. Jaddou)表示，不浪費一張職業移民綠卡，是她今年的優先要務，為此，USCIS改革了許多處理流程。她說：「我們知道許多人已等候許久，還有許多人擔憂簽證身分會再度失去。」

今年被批准的綠卡申請人約增多一倍，其中印度申請人約9萬5000人，約是往年的五倍。

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