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華州亞裔生助友殺母前男友 同以殺人罪起訴

記者顏伶如／綜合報導
16歲高中生戴維斯(見圖)與同齡朋友亞裔高中生尹吉雲一起作案，殺害他母親的前男友。(圖取自華州索斯頓郡警局)
16歲高中生戴維斯(見圖)與同齡朋友亞裔高中生尹吉雲一起作案，殺害他母親的前男友。(圖取自華州索斯頓郡警局)

華盛頓州一名16歲亞裔高中生協助一名同齡朋友竊盜、殺人，為了避免警方追緝一度故布疑陣，假裝失蹤，如今兩名青少年雙雙被捕，遭檢方以一及殺人罪、一級竊盜罪、非法持槍等罪名起訴，法官裁定兩人保釋金均為100萬元。

根據華盛頓州皮爾斯郡高等法院(Pierce County Superior Court)紀錄，51歲男子麥克考(Daniel McCaw)1日被發現陳屍奧廷市(Orting)家中，身上有槍傷。監視錄像畫面顯示，兩名身材瘦小的男子8月28日凌晨潛入麥克考家中，停留約一小時後帶著包括手槍在內的數件物品匆匆離去。

案發之後，住在奧林匹亞(Olympia)的16歲高中生戴維斯(Gabriel Davies)被認為涉有重嫌。

死者麥克考是嫌犯戴維斯的母親之前男友，兩人分手數周後，麥克考便遇害。

根據法院紀錄，警方指出，戴維斯的生父向警方舉報兒子可能涉案，並說兒子聲稱被麥克考的機車隊朋友跟蹤、威脅及逼迫，才會潛入麥克考家中偷竊保險箱內的物品。

警方指出，戴維斯找來16歲朋友尹吉雲(Justin Jiwoon Yoon)一起作案，案發當天向家人聲稱兩人去露營。

根據警方紀錄，戴維斯供稱雖然進入麥克考家，卻無意偷竊，供稱是尹吉雲揮刀、開槍殺死麥克考。

皮爾斯郡助理檢察官華格納(Lisa Wagner)6日在庭訊中指出，戴維斯故布疑陣，假裝失蹤，企圖轉移警方偵辦方向。

戴維斯8月31日被家人通報失蹤，原本要參加足球隊練習卻下落不明。他的車子被人發現遺棄在路旁，車身有毀壞痕跡，方向盤及車門則留有血漬，戴維斯已經毀壞的手機也在車輛附近被尋獲。聯邦調查局(FBI)加入華州索斯頓郡(Thurston County)警長辦公室的調查協動，9月1日晚間找到戴維斯，但案情出現戲劇化轉變，兩人隔天便雙雙被捕。

華盛頓州 足球 亞裔

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