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麻州州長初選民主黨同志女檢察長出線 可望創造雙歷史

編譯郭宣含／綜合7日電
麻州檢察長希利6日贏得麻州民主黨州長候選人初選，成為麻州首位公開出櫃與首位女性州長候選人。(美聯社)
麻州檢察長希利6日贏得麻州民主黨州長候選人初選，成為麻州首位公開出櫃與首位女性州長候選人。(美聯社)

八年前成為首位公開出櫃的麻州檢察長的希利(Maura Healey)，6日贏得麻州民主黨州長初選，成為麻州首位公開出櫃的首位女性州長候選人；麻州向來選出許多溫和派共和黨州長，但希利這次卻頗受青睞，極可能讓麻州州長之位不但落入民主黨手中，而且還是麻州第一位民選女州長。

紐約時報報導，若希利贏得11月州長選舉，而另一名競選俄勒岡州州長的民主黨前州眾議會議長科特克(Tina Kotek)也勝選，兩人將成為美國少見的兩位公開出櫃的女同志州長。

希利的民主黨唯一州長競爭對手於今年初夏退選，麻州過去選出許多溫和派共和黨州長，但這次選舉希利卻頗受歡迎；紐時指出，這讓民主黨今年有很高機會讓麻州州長由紅轉藍。

在前總統川普支持的前州議員迪艾爾在7日初選勝出，成為共和黨州長侯選人。(美聯社)
在前總統川普支持的前州議員迪艾爾在7日初選勝出，成為共和黨州長侯選人。(美聯社)

麻州州長貝克(Charlie Baker)是熱門中間派共和黨人，但在前總統川普支持右翼前州議員迪艾爾(Geoff Diehl)後，貝克便決定不競選連任；麻州共和黨初選7日選出迪艾爾為州長侯選人，將於11月與希利一決高下。

但目前麻州各界看好民主黨希利11月勝選。

希利6日晚在勝利大會上告訴支持者，這次選舉的抉擇再清楚不過，她警告共和黨初選勝選者會把川普主義帶到麻州，「我將成為跟我服務州一樣堅韌的州長。」

在自詡為驕傲進步的麻州，希利2014年獲選為美國首位公開出櫃的檢察長，她的身分可望在今年再締歷史，更驅動麻州部分民主黨人，因為麻州從未選出女性州長。雖然珍‧斯威夫特(Jane Swift)曾任麻州首位女性州長，但卻是在前州長塞路奇(Paul Cellucci)2001年成為駐加拿大大使後，她才以副州長身份接任。

麻州民主黨副主席寇茲柯沃斯基(Deb Kozikowski)表示：「希利打破了左右派和中間派的藩籬。」

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