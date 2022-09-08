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報新聞突口齒不清 奧克拉荷馬電視台女主播中風

編譯洪毅／綜合7日電
奧克拉荷馬州電視台新聞主播茱莉·欽現場播報新聞時，突然中風，不得不中斷節目，也因及時送醫才無大礙。(CNN有線電視新聞網截圖)
奧克拉荷馬州電視台新聞主播茱莉·欽現場播報新聞時，突然中風，不得不中斷節目，也因及時送醫才無大礙。(CNN有線電視新聞網截圖)

國家廣播公司(NBC)旗下的奧克拉荷馬州地方新聞台KJRH主播茱莉·欽(Julie Chin)3日上午播報新聞時，突然大吃螺絲，嚴重到不得不中斷新聞節目；結果竟是中風的初期階段，因電視台人員反應迅速，將她送到醫院才無大礙。

3日上午，茱莉·欽在報導國家航空暨太空總署(NASA)的「阿提米絲一號」(Artemis 1)準備升空的新聞，當畫面切換回主播的時候，茱莉·欽開始口吃、講不出話；阿提米絲一號當天最終因技術問題取消發射。

茱莉·欽說：「在……土爾沙(Tulsa)……土爾沙太空……土爾沙太空博物館(Tulsa Air and Space Museum)，今天……舉辦……活動，將……現場直播……我很抱歉我好像遇到了些問題，我向大家道歉，讓我們直接進到下一個節目，交給氣象主播安妮‧布朗(Annie Brown)。」

她說完「交給氣象主播安妮‧布朗」後，節目直接轉給布朗，布朗立刻說到：「茱莉，大家都很喜歡你，這種事情大家都有可能會發生的。」

「每日郵報」報導，KJRH新聞編輯室同仁見狀，立刻撥打911將她送到醫院；她隔日在臉書上表示，到醫院後，醫師真的發現她處於中風的初期階段，尚未完全發作，目前身體安好，儘管仍需要進行些檢查。

茱莉·欽表示，在播報的當天早上，她的身體全無異樣，但在播報的過程中，她發現自己其中一隻眼睛的視力開始模糊，接著是手部及臂部感覺發麻，最後是如電視畫面所呈現的，她無法唸出眼前讀稿機上的文字，要非常努力才能拼讀出一些句子，當時她就知道自己「有大麻煩了」。

茱莉·欽還向所有作出迅速反應的同事表示感謝，「我常說我在最棒的團隊工作，現在的事情就可以說明我為何會這樣說」；茱莉·欽還表示，計畫在之後幾天就會回到主播崗位。

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