聯邦健保強制提供愛滋藥 法官裁定違反宗教自由

德州聯邦法官裁決，聯邦健保法規定企業替員工支付的保險包括防愛滋病藥，此一條文違反宗教自由。圖為愛滋病毒HIV檢測組。(美聯社)

德州聯邦法官歐康諾(Reed O'Connor)7日裁決，聯邦健保法當中，規定有基督教背景的民間企業替員工支付的健康保險 包括防愛滋病藥，此一條文違背宗教自由(Religious Freedom Restoration Act)。

原告基督教營利事業布瑞德伍德管理公司(Braidwood Management)業主霍茲(Steven Hotze)以該條文有鼓勵「同性戀 行為」之嫌為由，訴請法院裁決。

俗稱歐記健保 的聯邦平價醫療法(Affordable Care Act)規定，受保項目包括事先服用可以99%預防感染愛滋病的藥物(PrEP))，霍茲得替70名員工購買健康保險，替他們買包括這種藥的險，等於鼓勵員工從事同性戀性行為，違反他的宗教信仰。

歐康諾裁決說，這條規定確實「加重了(原告)實現宗教權的壓力」，被告衛生部長貝西拉(Xavier Becerra)等人又無法證明，讓布瑞德伍德管理公司之類的企業執行該條文，有助減少愛滋病的傳播。歐康諾因此裁定，該條文侵犯原告的宗教自由。

衛生部未立即回應媒體有關詢問。此一裁決對其他類似官司會有何影響，暫不明朗；在此之前，已有別的公司也以同樣理由，贏得官司。

食藥局已核准三種「預防愛滋」藥，其中兩樣是吉利德製藥廠生產的Truvada和Descovy。

2012年，Habby Lobby藝術品與手工藝品店也以違反其基督教信仰為由，打官司要求法院准予拒絕替員工購買歐記健保，因為保險項目包括必孕藥和避孕手術。最高法院2014年裁決Habby Lobby勝訴，從此，凡認為避孕違背其宗教信仰的企業，替員工購買健保時，可以不包括避孕藥。