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聯邦健保強制提供愛滋藥 法官裁定違反宗教自由

記者張聲肇／綜合報導
德州聯邦法官裁決，聯邦健保法規定企業替員工支付的保險包括防愛滋病藥，此一條文違反宗教自由。圖為愛滋病毒HIV檢測組。(美聯社)
德州聯邦法官裁決，聯邦健保法規定企業替員工支付的保險包括防愛滋病藥，此一條文違反宗教自由。圖為愛滋病毒HIV檢測組。(美聯社)

德州聯邦法官歐康諾(Reed O'Connor)7日裁決，聯邦健保法當中，規定有基督教背景的民間企業替員工支付的健康保險包括防愛滋病藥，此一條文違背宗教自由(Religious Freedom Restoration Act)。

原告基督教營利事業布瑞德伍德管理公司(Braidwood Management)業主霍茲(Steven Hotze)以該條文有鼓勵「同性戀行為」之嫌為由，訴請法院裁決。

俗稱歐記健保的聯邦平價醫療法(Affordable Care Act)規定，受保項目包括事先服用可以99%預防感染愛滋病的藥物(PrEP))，霍茲得替70名員工購買健康保險，替他們買包括這種藥的險，等於鼓勵員工從事同性戀性行為，違反他的宗教信仰。

歐康諾裁決說，這條規定確實「加重了(原告)實現宗教權的壓力」，被告衛生部長貝西拉(Xavier Becerra)等人又無法證明，讓布瑞德伍德管理公司之類的企業執行該條文，有助減少愛滋病的傳播。歐康諾因此裁定，該條文侵犯原告的宗教自由。

衛生部未立即回應媒體有關詢問。此一裁決對其他類似官司會有何影響，暫不明朗；在此之前，已有別的公司也以同樣理由，贏得官司。

食藥局已核准三種「預防愛滋」藥，其中兩樣是吉利德製藥廠生產的Truvada和Descovy。

2012年，Habby Lobby藝術品與手工藝品店也以違反其基督教信仰為由，打官司要求法院准予拒絕替員工購買歐記健保，因為保險項目包括必孕藥和避孕手術。最高法院2014年裁決Habby Lobby勝訴，從此，凡認為避孕違背其宗教信仰的企業，替員工購買健保時，可以不包括避孕藥。

歐記健保 保險 同性戀

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