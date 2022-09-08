號稱德蕾莎修女 佛州女吸金1.96億檢控龐氏騙局

佛州婦女喬安娜·加西亞向1萬5400多名投資人詐騙1億9600萬元資金。(WSVN電視台截圖)

佛羅里達州婦女喬安娜·加西亞(Johanna Garcia)宣稱，她的MJ資本公司是為投資 人和需要短期融資 的企業牽線搭橋，投資人可獲豐厚的回報，月回報率10%，年率120%；結果她自2020年6月到2021年8月從1萬5400多名投資人騙取1億9600萬元資金，聯邦檢方指控為龐氏騙局。

MJ資本公司的網站說，加西亞在社區被稱為「德蕾莎修女」，她不但幫助普通人發財致富，還為中小企業提供「商家現金墊款」(MCA)的貸款 。加西亞表示，她的公司是對需要貸款的中小企業進行嚴格審查後，才提供商家現金墊款，因此投資人無須憂慮，是購買未來的收益，企業的收入足可保證投資人獲得豐厚回報。

但聯邦證券委員會(SEC)指出，加西亞的公司其實沒有支持小企業，而是將投資人新注入的資金當做回報給付，以取悅於現有投資人，並為公司內部人士輸送巨額利益，將數百萬元用於旅遊、奢侈品和服裝等消費上。

SEC指出，MJ資本公司利用沒有營業執照的經紀人和銷售代理，推銷沒有登記的證券，29歲的公司董事會成員瑞茲(Pavel Ruiz)所屬的70人銷售團隊從5100名投資人至少獲取4600萬元，瑞茲得到29萬2000元佣金。瑞茲還將投資人的770萬元直接划入個人和他控制的帳戶，利用其中的部分資金購買加密資產和豪車。

SEC去年對加西亞提出初步指控後，聯邦法官凍結了MJ資本公司的資產並下令接管。

SEC上周提出第二次指控，此次是針對瑞茲，當天佛州南區聯邦檢察官也對瑞茲提出預謀電匯詐欺的刑事指控，如果定罪，將面臨最多20年監禁。

MJ融資公司2021年4月被指控為龐氏騙局後，向聯邦法院提出誹謗控告，案件需經陪審團審理。聯邦調查局(FBI)開始進行調查，兩個臥底投資人給了MJ公司1萬元，獲悉12個月的回報率為10%。