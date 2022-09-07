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法官引用憲法修正案 新墨州民選官員涉國會暴動丟職

編譯孫梁／綜合6日電
新墨西哥州奧特羅郡委員、政治組織「牛仔挺川普」創辦人葛里芬(左)參加國會暴亂被定罪，法官援引憲法第14修正案規定下令他離開公職。(美聯社)
新墨西哥州奧特羅郡委員、政治組織「牛仔挺川普」創辦人葛里芬(左)參加國會暴亂被定罪，法官援引憲法第14修正案規定下令他離開公職。(美聯社)

新墨西哥州一名州法官6日裁決，參與2021年1月6日國會暴動的奧特羅郡(Otero)公務員葛里芬(Couy Griffin)喪失擔任公職的資格，永久禁止他出任和競選地方和聯邦公職，禁令立刻生效。

葛里芬是「川普牛仔隊」(Cowboys for Trump)的創辦人，他因為1月6日到國會但沒進國會大廈而被定輕罪，稍早被判監禁14天。

州法官6日裁決後，他的郡專員(county commissioner)職務立刻被解除。法官說：「僅管葛里芬本人沒有直接參與暴力，但他加入暴徒群眾，阻礙國會認證總統選舉結果，事實上是幫助暴動。」

奧特羅郡通知葛里芬說，他已被禁止進入辦公室和使用工作電腦。

共和黨的葛里芬2019年組建成立「川普牛仔隊」，四處騎馬散布支持前總統川普在擁槍權、移民管制和墮胎上的保守派言論。

他說，州法官的裁決是對他的羞辱，也是剝奪選民的權利。葛里芬2018年當選郡專員，去年對他的罷免投票沒有過關，他今年11月不準備連任競選。

裁決是根據憲法第14修正案做出的，內戰後不久通過的第14修正案規定，禁止任何宣誓效忠憲法但參與暴動的人擔任公職，當初這一立法是為了禁止參加南方邦聯的民意代表重新進入國會。

州法官指出，葛里芬的行為是無視反映民意的憲法，他參與的國會暴動是試圖推翻自由公正的選舉結果，是剝奪數百萬選民的權利。

對葛里芬的控案是新墨州的三名原告提出，得到華府「公民責任與道義」組織的支持，該案最近也向聯邦法院遞交，但法官拒絕受理。

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