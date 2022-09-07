訪巴西被拍底褲 喜萊莉改穿褲裝 竟成經典裝扮

前第一夫人喜萊莉·柯林頓穿褲裝，是她的經典裝扮。(Getty Images)

前第一夫人喜萊莉·柯林頓 (Hillary Clinton)4日受訪時表示，她1990年代出訪巴西 時不慎被拍下露底褲照，這張照片遭巴西公司用於具性暗示(suggestive)的內衣廣告後，此後她便開始穿褲裝，這也成為前第一夫人的經典裝扮。

74歲的柯林頓接受哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)女主播諾拉‧歐唐納(Norah O'Donnell)訪問，描述當時身為第一夫人被拍照的時刻，「我當時坐在沙發上，媒體魚貫進入，有很多媒體在拍攝。」

曾任前國務卿的柯林頓表示：「白宮突然收到警告，有廣告牌上出現我坐著的樣子，我記得我的雙腿併攏，但媒體拍攝的方式讓人引發遐想。」

該照片被用於Duloren內衣廣告，於1995年刊登於巴西雜誌中，照片中是49歲的柯林頓出訪巴西坐下時，被媒體從緊身裙縫隙中拍到的底褲春光照。

這張照片佔滿一整頁雜誌，該品牌在旁邊頁面寫下一段話給當時的總統柯林頓(Bill Clinton)：「美國總統先生，閣下想不到Duloren的能耐。」

該訊息下方則以更小的字體寫道：「Duloren向十年來最重要的女性之一致敬。」

部分照片被用來販售內衣物，柯林頓表示，這起事件讓她決定改穿褲裝，而這也成為她往後的經典裝扮。

就算是上周參加許多人穿著繽紛夏裝的義大利 威尼斯影展，柯林頓仍穿著一襲俐落褲裝。

柯林頓表示，自從發生巴西廣告事件後，攝影師開始企圖拍下她失態的照片，像是她走樓梯時，媒體會企圖從下方拍攝走光照，「這種事我就是處理不完。」

柯林頓和女兒雀兒喜‧柯林頓(Chelsea Clinton)為Apple TV+宣傳9日上映的紀錄片「勇敢」(Gutsy，暫譯)；雀兒喜表示：「我不知道這件事，這是我至今聽到最大的秘辛。」

雀兒喜說這部新片旨在向女性觀眾提供勵志故事，盼觀眾能看到她們一部份的生活、 掙扎、機運和故事，讓觀眾覺得自己也能一樣勇敢。